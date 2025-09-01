INDOTEL e Internet Society firman convenio promoverá acceso a conectividad e inclusión digital en el país

Fuente externa

Santo Domingo. — El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Capítulo República Dominicana de Internet Society (ISOC-DO) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo, acceso, inclusión y uso abierto y universal de internet, así como fomentar la adopción de nuevas tecnologías de la información y comunicación en el país.

Este acuerdo fue rubricado por el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y el presidente de ISOC-DO, Osvaldo Larancuent, quienes resaltaron que facilitar el acceso a internet a la gente es un catalizador para impulsar su progreso social y económico.

Gómez Mazara destacó la necesidad de impulsar la alfabetización digital en el país y ponderó la colaboración de Internet Society como un apoyo fundamental para expandir iniciativas centradas en el cierre de la brecha digital y el acceso y uso significativo de la conectividad.

“Internet Society será un aliado fundamental en lo que es el objetivo esencial de nuestra gestión: colocar la tecnología al servicio de la gente. Como órgano institucional que regula, tenemos el compromiso de seguir promoviendo la posibilidad de que más dominicanos y dominicanas, no solo tengan el acceso, sino que le den una utilidad efectiva a lo que se llama conectividad significativa, y este acuerdo será fundamental para lograrlo”, enfatizó.

De su lado, Larancuent expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, destacando la importancia de la colaboración con INDOTEL, y resaltó las iniciativas que está impulsando el órgano regulador de las telecomunicaciones para tener un país más conectado y alfabetizado digitalmente.

“Nosotros aplaudimos las iniciativas que está desarrollando INDOTEL, través de su presidente, Guido Gómez, que ha estado impulsando la conectividad en zonas rurales donde no se accede de una forma clara. Esta es una oportunidad para reducir la brecha digital en República Dominicana”, indicó.

Este convenio establece una agenda conjunta para promover proyectos orientados a reducir la brecha digital, ampliar la conectividad en zonas vulnerables y desarrollar programas educativos en competencias digitales.

En adición, contempla la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, desarrollo de programas de capacitación y apropiación tecnológica, cooperación académica y científica en materia digital, impulsar la innovación y adopción de estándares internacionales, así como la organización de foros y eventos sobre gobernanza de internet, ciberseguridad y transformación digital.

Acompañaron a Gómez Mazara los directores de las direcciones Jurídica, Domingo Rojas; Internacionales, Amparo Arango; Gestión Humana, Juan Liranzo; Administrativa, Mayra Cochón; de la Unidad Ejecutora de Proyectos del BID, Jorge Roques; Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Pedro Taveras; Ciberseguridad, César Moliné, entre otros colaboradores de la institución.

También participó el vicepresidente del Capítulo República Dominicana de Internet Society, Juan Matos.