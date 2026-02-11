Indotel suscribe convenio con IGLOBAL para otorgar 200 becas en transformación digital y ciberseguridad

Fuente externa

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), mediante el cual otorgará 200 becas gratuitas de formación y certificación en transformación digital, ciberseguridad y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dirigidas a jóvenes del sistema educativo nacional que requieran desarrollar habilidades y competencias digitales.

El acuerdo establece que el Indotel asignará las becas y el IGLOBAL será responsable de identificar a los beneficiarios conforme a los criterios de elegibilidad establecidos por el programa, así como de implementar los programas académicos mediante su equipo docente especializado, aulas y recursos tecnológicos adecuados.

El convenio fue formalizado por el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel, como parte de una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del capital humano y la transformación digital del país.

Gómez Mazara destacó que esta alianza estratégica refuerza el compromiso institucional con la formación continua, la innovación tecnológica y la ciberseguridad, como pilares fundamentales para transformar la mentalidad del modelo formativo del país.

“Con este convenio reafirmamos nuestra misión de promover el desarrollo del capital humano en áreas estratégicas, impulsar la transformación digital y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro, confiable y competitivo para República Dominicana”, expresó el funcionario de las telecomunicaciones.

Por su parte, la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel, afirmó que esta alianza tiene una importancia estratégica de primer nivel, al considerar la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social, económico, cultural y productivo del país, y como un bien público y social que impacta directamente la empleabilidad y la competitividad nacional.

Asimismo, destacó que las becas estarán dirigidas especialmente a jóvenes de entre 17 y 19 años del sistema educativo nacional, en riesgo de abandono escolar, con el objetivo de dotarlos de habilidades en tecnología y ciberseguridad, promover su permanencia en los centros educativos y facilitar su inserción en el mercado laboral a través de un trabajo digno y de calidad.

El acuerdo tiene como objetivo impulsar iniciativas conjuntas de formación, capacitación y desarrollo institucional, fortalecer las capacidades técnicas, profesionales y académicas, contribuir al desarrollo del ecosistema digital y reducir la brecha de conocimiento en materia de telecomunicaciones y tecnologías digitales en República Dominicana.

Contempla además el diseño e implementación de programas de formación por ambas instituciones, que incluirán diplomados especializados, seminarios internacionales, talleres técnicos, ciclos de conferencias, congresos temáticos y capacitaciones focalizadas para servidores públicos y actores del sector digital.

Con este paso, el Indotel reafirma su compromiso de transformar el modelo formativo tradicional en una plataforma de oportunidades reales, conectando la inversión del Estado con las demandas de un mercado laboral en constante evolución.