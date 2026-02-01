Indotel y Dicat firman acuerdo para fortalecer la investigación de delitos tecnológicos

Santo Domingo.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Policía Nacional formalizaron un acuerdo estratégico para modernizar la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat) con herramientas tecnológicas avanzadas de análisis forense, a fin de acelerar la extracción y análisis de evidencias en dispositivos móviles y fortalecer la persecución de delitos informáticos en el país.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y, en representación del director general de la Policía Nacional, por el general Juan Hilario Guzmán Badía, subdirector general de la institución.

El proyecto, denominado “Fortalecimiento Tecnológico de la Dirección de Área Policía Cibernética, P.N.”, tiene como propósito fortalecer la capacidad institucional de esta unidad especializada, encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos informáticos y tecnológicos en el país, mediante el uso de herramientas forenses avanzadas que garanticen la integridad, trazabilidad y confiabilidad de la evidencia digital.

Durante la firma, Gómez Mazara destacó que este proyecto “refuerza el compromiso del Indotel con la transformación digital del Estado y el fortalecimiento institucional, para contribuir a un entorno digital más seguro y confiable al servicio de la ciudadanía”.

“Nuestro objetivo es colocar la tecnología al servicio de la gente, fortaleciendo los niveles de formación de los agentes policiales y utilizando las herramientas digitales no solo como instrumentos para la persecución del delito, sino, sobre todo, para su prevención, en un entorno donde los desafíos tecnológicos avanzan con gran rapidez”, expresó Guido Gómez Mazara.

De su lado, Guzmán Badía destacó que para la Policía Nacional constituye honor la suscripción de este acuerdo interinstitucional, mediante el cual la institución recibe equipos y softwares especializados en análisis forense, junto con sus licencias correspondientes, lo que representa un avance sustantivo en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas para el análisis forense de dispositivos móviles y un impacto directo en la calidad de los procesos de investigación criminal.

“Nos comprometemos a seguir trabajando de manera sostenida para fortalecer este proceso de cambio y transformación que vive nuestra institución, impulsando la modernización tecnológica, la capacitación continua de nuestro personal y la adopción de herramientas que eleven la calidad de nuestros servicios y fortalezcan la confianza de la ciudadanía”, afirmó.

La iniciativa contempla la adquisición de equipos especializados, licencias de software y plataformas tecnológicas que permitirán ejecutar procedimientos técnicos incluso en dispositivos altamente cifrados, bajo estándares de cadena de custodia, transparencia y verificación independiente de los hallazgos.

Con esta alianza, el Indotel y la Policía Nacional buscan elevar los estándares técnico-periciales, descentralizar las capacidades operativas hacia regiones fuera del Distrito Nacional y fortalecer la confianza del sistema de justicia en los procesos forenses digitales.

En la actividad estuvieron presentes el coronel Edgar Arnaud, director de la Dicat; Diego Pesqueira, vocero de la PN; Ildefonso Ureña, subdirector de Área de Comunicaciones Estratégica, así como otros altos mandos de la institución.