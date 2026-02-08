Fuente Externa

Con la finalidad de fortalecer las destrezas en la enseñanza del ajedrez y desarrollar la agilidad mental en los estudiantes y docentes de Educación Física el Instituto Nacional de Educación Física INEFI y la Federación Dominicana de Ajedrez FDA, impartieron un Taller de Ajedrez en el Colegio San Martin de Porres de Santo Domingo Este impartido por el Maestro FIDE Christopher Guzmán, acompañado del Lic. Braulio Ramírez del INEFI y Jordin Cespedes maestro del Centro Educativo el pasado miércoles 04 de febrero.

Tras ofrecer las palabras centrales, el profesor del Centro Educativo San Martin de Porres Jordin Cespedes, destacó la importancia que tienen el ajedrez educativo para el desarrollo intelectual y académico del alumno y aseguró que “el ajedrez puede convertirse en un instrumento pedagógico no convencional que apoyaría decididamente la labor docente, enriqueciendo al niño con nuevos mecanismos de pensamiento que serán la base para arribar a la etapa operatoria formal, ya que esta práctica contribuye al desarrollo de facultades intelectuales de aquel que lo practica porque agiliza y fortalece la memoria, favorece el incremento de la atención y la concentración”.

De su lado, el Lic Braulio Ramirez, agradeció el respaldo de Arison Guzmán Cuevas Director del Colegio San Martin de Porres y al Director Ejecutivo del INEFI Alberto Rodríguez Mella, asegurando que, se están preparando a los docentes de la Educación Física y monitores de deporte para el proceso de capacitación, garantizando la optimización de las prácticas docentes, la gestión y la enseñanza del ajedrez, de modo que estas habilidades se transmitan a los estudiantes en conjunto con los conceptos básicos y las principales aperturas y defensas que sirvan de base para la preparación con mira a los juegos nacionales.

Entre otros aspectos, los participantes practicaron el jaque, el jaque mate, la coronación del campeón el enroque, peón, paso, colocación de las piezas y valor absoluto. Así como, táctica básica, clavada, ataque directo, doble ataque al descubierto, desviación, sacrificio, juego de partida con anotación, entre otros.

Pie de Foto: Maestro FIDE Christopher Guzmán imparte Taller de Ajedrez en el Colegio San Martin de Porres Santo Domingo Este