INPOSDOM celebra el “Día Mundial del Correo” con cifras récord en exportaciones y expansión de servicios logísticos

Santo Domingo, R.D. – En el marco de la celebración del Día Mundial del Correo, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) resalta un desempeño histórico en sus operaciones, reafirmando su rol estratégico como plataforma logística de la República Dominicana hacia los mercados internacionales, al tiempo que mantiene viva la tradición de la correspondencia en papel.

La institución postal dominicana movilizó más de 2.75 millones de artículos en los primeros ocho meses de 2025, fortaleciendo su rol como plataforma estratégica de comercio exterior y modernizando sus operaciones con nuevas alianzas públicas.

Durante los primeros meses del año, el INPOSDOM alcanzó cifras récord en el envío de mercancías y correspondencias al exterior, consolidándose como un motor clave de conectividad y desarrollo nacional. En este período, se superaron los 500 mil envíos internacionales, movilizando más de 2.75 millones de artículos y un volumen superior a 246 toneladas métricas.

En cuanto al correo tradicional, durante el primer semestre de 2025 se recibieron 20,837 envíos de correspondencia ordinaria, de los cuales 6,434 fueron cartas en formato físico. Estas se distribuyen principalmente en zonas como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Dajabón, Barahona, Cotuí, La Vega, Samaná, Valverde (Mao), Salcedo, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, Bonao, Azúa y Villa Altagracia, lo que demuestra que, en plena era digital, aún existe una comunidad activa que escribe y recibe cartas, incluso desde diferentes países del mundo.

Entre los servicios de mayor demanda destacan las encomiendas postales, utilizadas ampliamente por emprendedores y PYMES para expandir sus negocios; el correo nacional e internacional; la mensajería exprés; y los giros postales nacionales e internacionales, que facilitan remesas y transferencias seguras tanto a nivel local como en el exterior.

Un indicador adicional de este crecimiento es la fidelización de los usuarios: actualmente, más de 18,000 personas utilizan de manera recurrente los servicios postales, mientras que alrededor de 45,000 usuarios a nivel nacional han recurrido al INPOSDOM en lo que va de año.

Estos resultados son el reflejo de un proceso sostenido de modernización institucional, que incluye la optimización de procesos operativos, la incorporación de tecnología, la ampliación de rutas postales y la consolidación de alianzas estratégicas con operadores internacionales. Gracias a estas acciones, el INPOSDOM se posiciona como un actor clave en el comercio electrónico, la inclusión financiera y el desarrollo económico local, sin dejar de lado la preservación de los servicios postales tradicionales.

En cuanto a los principales artículos exportados a través del correo dominicano destacan tres renglones de alta demanda: piezas de vehículos, que representan un volumen importante dentro de la paquetería comercial; los productos artesanales de exportación, como tabaco, productos de belleza de fabricación local y souvenirs que promueven la identidad cultural dominicana; así como equipos electrónicos y piezas de celulares, principalmente destinados a procesos de reparación y reposición.

Con motivo de esta fecha conmemorativa, el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, expresó: “El correo es mucho más que un servicio; es un medio que une personas, impulsa negocios y fortalece las economías. Estos logros en materia de exportación representan el resultado del trabajo comprometido de nuestros colaboradores y de la confianza de los usuarios. Continuaremos modernizando nuestros servicios para que el correo dominicano siga siendo un puente de oportunidades para el país y su diáspora, sin perder de vista la importancia de la correspondencia tradicional que sigue siendo parte de nuestra identidad cultural.”

Asimismo, Guzmán destacó que: “El crecimiento sostenido en nuestras operaciones de exportación reafirma el compromiso del Estado dominicano con la eficiencia, la calidad del servicio y el fortalecimiento de nuestra posición dentro del sistema postal global”.

Para optimizar estos espacios, INPOSDOM implementa una estrategia conjunta con otras entidades públicas, convirtiendo algunos de sus locales en centros de servicios múltiples. Recientemente, la institución suscribió un acuerdo de colaboración con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), que marca el inicio de un nuevo modelo para la instalación de Puntos GOB, basado en el aprovechamiento de espacios estatales ya existentes, sin costos por concepto de alquiler.

En estos puntos, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites gubernamentales, como la emisión de pasaportes, actas y otros documentos, además de recibir y enviar sus paquetes de manera ágil y segura.

El INPOSDOM reitera su compromiso de continuar implementando medidas orientadas al fortalecimiento de su capacidad operativa, a la expansión de su cobertura internacional y a la consolidación de su papel como socio logístico confiable para el sector exportador, los emprendedores y la comunidad dominicana en el exterior.