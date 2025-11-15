INPOSDOM conmemora su 62.º aniversario

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) celebró una solemne misa de acción de gracias con motivo de su 62.º aniversario, acto en el que se resaltó la trascendencia institucional, social y espiritual de más de seis décadas de servicios ininterrumpidos al país.

La Dirección General del INPOSDOM, encabezada por su director general, Erick Guzmán, felicitó al personal en un ambiente de profunda gratitud, destacando el rol estratégico del instituto como eje de integración social y como motor de la transformación hacia un servicio postal moderno, seguro y eficiente al servicio de la nación.

“Extendemos un reconocimiento especial a todos ustedes por su compromiso, disciplina y dedicación, pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene la misión postal del Estado dominicano. Su trabajo responsable en los procesos operativos, administrativos, logísticos y de servicio al usuario ha permitido que nuestra institución mantenga los más altos estándares de integridad, eficiencia y vocación pública”, expresó la entidad.

La ceremonia religiosa estuvo presidida por el Padre Javier Basilio, de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, quien exhortó al personal del INPOSDOM a continuar desempeñando sus funciones con entrega y sentido humano, reafirmando así el compromiso institucional de ofrecer un servicio público de calidad y con auténtica vocación de servicio.

Ejecutivos, colaboradores e invitados especiales participaron en el acto, que incluyó la presentación de símbolos representativos de la identidad y quehacer institucional.

Durante la ceremonia, se dio lectura a una carta enviada por la Unión Postal Universal (UPU), en la que la organización felicita al INPOSDOM por su aniversario y reconoce su aporte a la consolidación y fortalecimiento de la red postal internacional.

La misa concluyó con un mensaje de agradecimiento y reafirmación del compromiso institucional, reiterando la determinación del INPOSDOM de continuar avanzando hacia un servicio postal más moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía, manteniéndose como un puente esencial de comunicación y desarrollo para toda la nación.