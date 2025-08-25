INPOSDOM lanza emisión postal conmemorativa de la V Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos en Brasil

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) puso en circulación una edición especial de sellos postales alusiva a la V Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 2 al 6 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la alianza cultural y académica estratégica entre el INPOSDOM y la Sociedad Numismática Dominicana, fortaleciendo el papel de la República Dominicana en los principales foros internacionales dedicados a la preservación del patrimonio histórico y cultural.

La institución subrayó que esta emisión conmemorativa resalta la trascendencia histórica, educativa y científica de la numismática, disciplina que no solo alimenta el coleccionismo, sino que se consolida como un campo de investigación fundamental para comprender la evolución económica, social y cultural de los pueblos.

El director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, expresó:

> “Con esta emisión postal, el Instituto Postal Dominicano rinde homenaje a la Convención Internacional como un referente histórico y cultural. Desde nuestra gestión hemos asumido el compromiso de respaldar iniciativas que fortalezcan la educación, la cultura y el turismo de nuestro país, posicionando al INPOSDOM como un ente activo en la preservación de la memoria histórica universal”.

Asimismo, Guzmán destacó el rol de la Sociedad Numismática Dominicana como representante del país en escenarios internacionales, señalando la relevancia de este encuentro, considerado el más importante de América Latina en materia numismática.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Numismática Dominicana, José Manuel Henríquez, valoró el respaldo del INPOSDOM y reiteró la importancia de esta emisión postal como símbolo tangible de la participación dominicana en esta cita académica y cultural de primer nivel.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Comisión Oficial de la Sociedad Filatélica y sus miembros, ejecutivos del INPOSDOM, representantes de la Sociedad Numismática Dominicana e invitados especiales del ámbito cultural y académico.

Detalles de la emisión postal

* Nombre: Estampilla conmemorativa “V Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos”

* Número de emisión: 11-25

* Decreto de autorización: 353-25 (30-06-2025)

* Tirada: 1,500 ejemplares

* Dimensiones: 90 x 60 mm

* Papel: Tropicalizado engomado

* Diseño: Fagner Máximo da Silveira y César Corrales

* Composición gráfica: Arq. Alejandro Vignieri

* Disponibilidad: Sede central del INPOSDOM y en el Servicio Filatélico

Sobre la Convención

La Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos constituye el principal encuentro iberoamericano de su género, convocando a investigadores, coleccionistas e instituciones para poner en valor monedas, billetes, medallas y otros objetos numismáticos como testimonios de la evolución social, política y económica de los pueblos.

El evento es organizado por un Comité Internacional que agrupa instituciones académicas y asociaciones numismáticas de América y España. Como requisito, las ciudades sede deben contar con una Casa de Moneda y estar inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que vincula la numismática con el turismo histórico-cultural.

Desde su primera edición en Bolivia (2016), la Convención ha tenido lugar en Perú (2018), Colombia (2021) y República Dominicana (2023), consolidándose como el evento numismático más prestigioso de América Latina.