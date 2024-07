Johnny Pujols, reafirma su compromiso con la institucionalidad y los valores del partido

Fuente Externa

DISTRITO NACIONAL.– En el marco del Día de la Confraternidad Peledeísta, al conmemorar el natalicio del Prof. Juan Bosch, Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha reiterado su compromiso con la reconstrucción de la institucionalidad del partido y la defensa de los valores enseñados por el líder fundador.

Pujols destacó que, en el actual momento del PLD, es consciente de que surgirán intentos por descalificar y demeritar su labor, así como la creación de mensajes negativos y estrategias de conciliábulos. Sin embargo, se mantiene firme en su postura de no seguir ese camino. «De mi parte, me niego y me resisto a recorrer ese camino», afirmó.

El dirigente político hizo un llamado a sus compañeros y compañeras para evitar el uso de descalificativos contra aquellos que aspiran a las mismas posiciones dentro del partido. «Dantés, Iván, Frank, Joaquín, Luis son compañeros con méritos y condiciones en nuestro partido», señaló, subrayando la importancia de la unidad y el respeto mutuo.

Pujols enfatizó que su objetivo no es solo ganar, sino transformar. Esta transformación debe reflejarse en la conducta de los miembros del partido, demostrando así la imagen de lo que promueven y aspiran a ser. «Nuestra aspiración no se contrapone a otras, y la propuesta que promovemos, así como el perfil que entiendo represento, tiene sentido en un contexto específico en que se requiere capacidad de gestión y de concertación», añadió.

El miembro del Comité Político expresó su convicción de que con humildad y valentía, el PLD puede resaltar lo mejor de lo que siempre ha sido: un partido fuerte, con identidad y coherencia de discurso y acción para defender y luchar por el país.

Pujols concluyó reafirmando su compromiso de estar siempre a la altura de las enseñanzas y el ejemplo de vida del Prof. Juan Bosch, asegurando que «nadie que pretenda avanzar atacando a quienes son sus propios compañeros está a la altura moral de lo que debe ser un peledeísta», adujo el dirigente en un mensaje colgado en su cuenta de red social X