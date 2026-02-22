Johnny Pujols resalta carácter histórico de reunión del Comité Central del PLD

Por Joselito Feliz

Santo Domingo.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, calificó como “histórica” la reunión del Comité Central celebrada este domingo, en la que se aprobó el protocolo que regirá las aspiraciones presidenciales y el método para la selección del candidato presidencial con miras al 2028.

Pujols ofreció un balance de los trabajos acompañado de la comisión que ha coordinado el proceso desde octubre del pasado año, integrada por Rubén Bichara, Margarita Pimentel, Andrés Navarro y Robert de la Cruz. Explicó que el 80.73 % de la matrícula del Comité Central estuvo presente en la reunión, incluyendo delegaciones del exterior, de un total de 1,584 miembros que conforman ese organismo.

Detalló que la agenda, aunque breve, abordó tres puntos fundamentales: la aprobación del protocolo previamente discutido por el Comité Político; la presentación del listado preliminar de aspirantes presidenciales; y la definición del momento y el método para seleccionar e identificar un único aspirante presidencial.

En cuanto a la lista de aspirantes aprobados, informó que incluye a Francisco Javier García, Charles Mariotti y Francisco Domínguez Brito, quienes habían expresado formalmente su interés ante el Comité Político. Asimismo, fueron incorporados, tras enviar comunicaciones formales, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Gonzalo Castillo Terrero y Mario Bruno González. En total, ocho dirigentes quedaron oficialmente reconocidos como aspirantes presidenciales.

Pujols precisó que el Comité Central decidió que la identificación de un único aspirante se realizará en el último trimestre del presente año, mediante una consulta dirigida a ciudadanos dominicanos que no estén inscritos en otros partidos políticos, semiabierta, bajo el método aprobado por el organismo.

Sobre otros dirigentes, indicó que fue recibida la comunicación de Abel Martínez, recordando que el protocolo establece plazos de ley que permiten a cualquier compañero presentar su aspiración dentro del marco establecido. También señaló que existe flexibilidad para que otros dirigentes puedan adherirse al protocolo en los tiempos correspondientes.