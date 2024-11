Por Juan Cruz Triffolio/Sociólogo – Comunicador Dominicano

Un tema emblemático y contagioso de la temporada navideña, a ritmo de merengue, en voz de la exquisita merenguera Milly Quezada, nos hacía evocar el regreso a su tierra natal de la pintoresca y laboriosa Juanita, «con una maleta cargada de lejanías».

Para entonces resaltaba «que bonita se ve llegando del aeropuerto, regresando otra vez a su gente y a su pueblo» y hasta con una euforia fuera de lo común, la indiscutible Reina del Merengue, con su salero y expresividad inigualable afirmaba que «Juana está contenta porque vuelve a casa pa’ bailar merengue, la cumbia y comparsa».

Pero para desgracia de Juanita y tristeza de sus familiares, amigos y allegados, las cosas se muestran en el presente diferentes y como «Juana no come cuento», ahora parece no estar en eso de creerse aquello de «Que falta tú hacías, Juanita del alma, bienvenida seas, llegaste a tu patria..!!»

Siendo de esa manera, al creativo popular se le ha ocurrido asegurar que «Juanita se Devolvió» y para que todo quede claro sobre las razones fundamentales que motivaron su vuelta atrás terminó narrando lo siguiente:

Ya nadie se come el cuento

de que Juanita volvió,

la situación es tan dura

que Juana se devolvió.

–

Donde hay crímenes y atracos

y corrupción por pipá,

Juanita muy precavida,

dijo yo no voy pa’ allá.

–

Ella sí que no cree en cuentos

ni en las promesas baratas

es por eso que no viene

prefiere quedarse en casa

—

Lo siente por su familia

y sus amigos sinceros,

Juanita no viajará

a su pueblo parrandero.

–

A Juanita le fascina

el cerdito y la guacherna

pero dijo que no viene,

porque no vale la pena..!!

–

Su maleta está repleta

de esperanza y alegría

pero dice que su viaje,

lo dejara pa’ otro día..!!

–

Lo que traía Juanita

lo dejó para después,

y si alguien la convence

lo enviará por un express.

–

Juanita ama su pueblo,

lo lleva en el corazón,

pero asegura volver

si cambia la situación.

–

Que nadie se sienta mal,

Juanita no es engreída,

a nadie le gusta ir

donde no cuidan la vida…

Bueno, así luce ser lo ocurrido con la simpática y singular migrante dominicana de grata recordación en la temporada navideña.

Todo cambia, hasta el cambio mismo…!!

Por el momento, dejemos a Juanita tranquila y ya veremos lo que ocurra el año venidero.

Quizás no se devuelva otra vez….!!

