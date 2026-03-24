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La jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández, afirmó que el Poder Judicial dominicano desarrolla una serie de iniciativas institucionales orientadas a transversalizar el enfoque de género en la prestación del servicio de administración de justicia, con la finalidad de garantizar una tutela judicial efectiva para las mujeres, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

La magistrada Salcedo Fernández, quien coordina la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, precisó que estas políticas responden a compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de derechos humanos y, fundamentalmente, a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, promoviendo respuestas oportunas, dignas y especializadas frente a problemas sociales como la violencia de género, intrafamiliar y los delitos sexuales.

Durante su participación en el panel “Justicia social centrada en la mujer: derechos y políticas públicas”, realizado en el contexto del XI Encuentro de Lideresas, organizado por el Defensor del Pueblo, precisó que desde el Poder Judicial se han impulsado acciones estratégicas orientadas a la institucionalización del enfoque de género, entre las que se destacan: la creación de la Comisión para la Igualdad de Género, protocolos y guías de apoyo a las mujeres, y la política de apoyo a las salas de lactancia materna.

También, la Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Casos de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y de Género para jueces, juezas y servidores(as) judiciales; el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia, Discriminación y Acoso del Poder Judicial; formación especializada a través de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ); estudios de sentencias en materia de género; el Observatorio de Justicia y Género, así como la promoción de publicaciones relativas a la igualdad de género.

“En conjunto, estas acciones demuestran el compromiso permanente del Poder Judicial dominicano con la construcción de una justicia inclusiva, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos, consolidando su liderazgo regional en la promoción de la equidad de género y el acceso a la justicia sin discriminación”, precisó la jueza Salcedo Fernández.

La magistrada enfatizó que, debido al excelente trabajo realizado en el Poder Judicial en esta materia, obtuvo en el año 2023 el máximo galardón oro del Sello Igualando RD para el sector público, por haber incorporado la transversalización de género en la estructura organizacional.

“La incorporación de políticas públicas centradas en la mujer dentro del Poder Judicial dominicano representa un paso esencial hacia la construcción de un sistema de justicia más equitativo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”, afirmó la jueza.

Panel

El panel “Justicia social centrada en la mujer: derechos y políticas públicas” tuvo como objetivo reflexionar sobre los avances, desafíos y acciones prioritarias para garantizar una justicia social centrada en las mujeres, desde el marco de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y las políticas públicas con enfoque de género.

Junto a la magistrada Nancy Salcedo Fernández, estuvieron como panelistas Fabricio Ernesto Gómez Mazara, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), y Rosa María Santos Méndez, gobernadora de la ciudad de Santiago de los Caballeros; la jueza Kenya Romero fungió como moderadora.

Reconocimiento

Durante el encuentro, las magistradas Nancy Salcedo Fernández y Kenya Scarlett Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, recibieron placas de reconocimiento por destacarse como líderes en distintos espacios de la sociedad, así como por su compromiso y valentía en la defensa de los derechos humanos.