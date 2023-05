La CBPC y Miami Marlins presentan detalles de Serie del Caribe 2024

Por La Redacción Deportiva

MIAMI, Florida.– La Confederación de Béisbol del Caribe y los Marlins de Miami dieron a conocer de manera oficial la edición número 66 de la Serie del Caribe de Béisbol 2024 a celebrarse en el estadio Ioan Deport Park de Miami, con la participación de seis países.

El Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe, licenciado Juan Francisco Puello Herrera, encabezó una conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles de la Serie del Caribe 2024, junto con Caroline O’Connor, vicepresidente de operaciones de los Miami Marlins.

“Esto es un día histórico para la familia de la CBPC, ya que, con 10 meses de antelación, hemos presentado al mundo cómo van los trabajos organizativos del montaje de la venidera Serie del Caribe Miami, 2024 aquí en Miami”, dijo Puello Herrera.

Sostuvo que con Miami se viene laborando desde antes de la Serie del Caribe de Gran Caracas que finalizó en febrero de este año y agradeció a todos los ejecutivos de los Miami Marlins, así como a todos los miembros de la CBPC, por las horas de reuniones que ya llevamos para que este certamen sea todo un éxito, como lo será.

Caroline O’Connor, vicepresidente de operaciones de los Miami Marlins y Chema Sánchez, del comité organizador, proclamaron que están laborando sin descanso de la mano de la CBPC para presentar una Serie del Caribe por todo lo alto.

“No vamos a escatimar esfuerzos para que Miami sea la gran capital del béisbol Caribeño en febrero”, precisó Caroline.

Además de los dos países invitados, Curazao y Nicaragua, participarán los tradicionales países que conforman la Confederación de Béisbol del Caribe, México, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Por Nicaragua estuvo, entre otros, Marvin Bernard, ex jardinero de grandes ligas, quien jugó casi toda su carrera con los Gigantes de San Francisco.

Bernard dijo que Nicaragua llevará un equipo, no solo para competir sino para ganar la corona de campeón.

En iguales términos se pronunció el presidente de la Federación de Béisbol de Curazao, Jedrek Magdalena, quien aseguró que “Tenemos hombres con calidad para competir con éxito en la Serie”, añadió.

Estuvieron también presentes, además, el conocido jugador curazoleño Andrew Jones, el artista boricua Daddy Yankee y el inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero Sr., de la República Dominicana.

A la rueda de prensa asistieron también presidentes de las ligas invernales de béisbol, entre ellos, el Dr. Vitelio Mejía, de la Liga Dominicana, quien estuvo acompañado del ex jugador y leyenda, Winston “Chilote” Llenas, vicepresidente de la entidad y Yamil Benitez, Presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe (CONPEPROCA).

La celebración del 75 aniversario de CBPC.

La Serie del Caribe, con la novedad de la presencia de Nicaragua y por segunda vez, Curazao, en calidad de invitados, festejará por todo lo alto el 75 aniversario de la fundación de la Confederación de Béisbol que hoy dirige el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.

La República Dominicana es el vigente campeón y asistirá a Miami a buscar retener el título logrado en la Serie del Caribe 2023, Gran Caracas, celebrada en Venezuela.

Vladimir Guerrero, Padre, estaba invitado a lanzar la primera bola en el encuentro, pero entregó la misma a Daddy Yankee, a quien acompañó en el box, junto a Andrew Jones.

PIE DE FOTO:Jazz Chisholm Jr. #2 of the Miami Marlins, Jean Segura #9 of the Miami Marlins, Vladimir Guerrero, Andruw Jones and Puerto Rican Music Artist Daddy Yankee XXX at loanDepot park on April 29, 2023 in Miami, Florida. (Jasen Vinlove/Miami Marlins/Contributor)

PIE DE FOTO: 2 Vladimir Guerrero, Caroline O’ConnorPresident of Business Operations of the Miami Marlins and Andruw Jones XXX at loanDepot park in Miami, Florida. (Jasen Vinlove/Miami Marlins/Contributor)