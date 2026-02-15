Por Carlos Rodríguez

En un momento crítico para nuestro país, la condecoración al supervisor de la DEA hoy arrestado , Melitón Cordero, por parte del presidente de la República, se convierte en un símbolo de la oscuridad que ha invadido los poderes públicos. Este acto, enmarcado en un gobierno que parece haber perdido su norte, susurra al pueblo dominicano una verdad inquietante: las instituciones están en jaque, amenazadas por el mismo poder que las debería proteger. La llegada de figuras ligadas al narcotráfico al corazón del gobierno refleja una degradación de la política que, en otras épocas, habría sido impensable.

Ante este panorama desolador, es imperativo que la oposición —más allá de diferencias internas— construya propuestas , guiados por el patriotismo que nos exige poner al país antes que a las siglas de un partido. La historia nos ha enseñado que, cuando el camino se vuelve sombrío, la unidad con la sociedad es la luz que podemos encender. El legado de aquellos que lucharon por nuestra soberanía nos invita a asumir la responsabilidad de recuperar el rumbo, el progreso y la dignidad perdida.

Recuperar la esperanza no es solo una frase; es un compromiso colectivo que debe nacer del seno de la sociedad. Como bien decía un líder de nuestra historia, cada acto de justicia en política es un grano que se siembra para el futuro. Recordemos que se nos presenta una oportunidad única para trascender la inercia del presente y construir un futuro donde las oportunidades florezcan; donde los jóvenes no se sientan atrapados entre la desesperanza y el narcotráfico.

Así, en esta encrucijada, el llamado es a la acción. No podemos permitir que la ambición personal oscurezca nuestro objetivo común. Es hora de renacer desde el sentido humano, de aunar esfuerzos para soñar un país donde la ética y el desarrollo se entrelacen, así como lo hizo un gran pensador de nuestra historia al enseñarnos que la verdadera política se nutre del amor por la patria y el bienestar común. Con firmeza y corazón, construyamos juntos un futuro brillante, libre de sombras.