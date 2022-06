En las redes, la gente ha comenzado a «mirar pa´tra», y hace comparaciones con el presente

Por Robert Vargas

Lo que ayer era un simple acto para entregar los certificados a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, adquirió rápidamente la categoría de un acto reeleccionista cuidadosamente planificado por los estrategas de campaña que, sin embargo, es posible que se convirtiera en un enorme error político.

Contrario a lo que, probablemente, planificaron, con el grito de guerra del presidente Luis Abinader para que la población electoral no mire «pa´tra» («hacia el pasado». Nota de la Redacción), el líder oficialista se exhibió arrinconado, débil y temeroso de un «pa´trá» que pudiera desalojarlo del Palacio Nacional en el año 2024.

-El pasado es corrupción e impunidad, no mires pa´tra.

El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires pa´tra.

El pasado es es atraso y pobreza, no mires pa´tra.

El pasado es abuso de poder , no mires pa´tra.

Mira pa´lante, no mires pa´tra».

Eso fue, en parte, lo que le dijo Abinader al público que tenía rendido a sus pies y reclamaba «cuatro años más», durante su reunión multitudinaria en el Palacio de los Deportes.

Sus palabras no fueron paraa nada improvisadas, sino, cuidadosamente calculadas y medidas, tal como ocurrió con sus gestos, su lenguaje coloquial y el fondo azul y blanco de su propio partido.

Sin embargo, al pretender dar un discurso a las masas con el que estas salieran a convertirse en «guardianes del cambio», en realidad lo que le brindó a la oposición la oportunidad que ansiaba para enrostrarle sus ejecutorias, que están ahí, y no pueden ser desmentidas.

De paso, ha puesto en apuros a la dirigencia y la militancia de la tolda azul y blanca, que ahora debe comenzar a buscar justificaciones del discurso, que ya no pueden ser las mismas del año 2020.

Como reacción casi natural, los perremeístas se han volcado a las redes sociales con el grito de «no mires pa´tra», imitando a Abinader, pero han recibido una abrumadora contraofensiva desde todos los flancos que los ponen en condición difícil.

“aunque hoy intenten vol­vernos a engañar, los do­minicanos tenemos me­moria y sabemos que donde mejor están es en la oposi­ción; donde pueden gritar, pero no pueden dañar la vida de la gente y aprove­charse del gobierno” Presidente Abinader pic.twitter.com/UtKf0I2ltL — 科尔奇诺 (@acorcino) June 20, 2022

Twitter y FaceBook son las dos redes sociales usadas por los opositores en su contraofensiva contra la incipiente campaña reeleccionista de Abinader.

Los memes abundan por todas partes y dejan desarmados a los oficialistas quienes tienen que hacer grandes esfuerzos para contrarrestarlos.

Adonaida Medina, una dirigente de la Fuerza del Pueblo, que en las elecciones del 2020 fue aliado del PRM, respondió al discurso de Abinader mostrando varias fotos de realizaciones hechas «en el pasado» por el gobierno de Leonel Fernández cuanto este era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Luis Abinader y quién hizo esto? Tiene un sello Leonel Fernández 👇👇👇 pic.twitter.com/UNb8a1WYZC — Adonaida Medina (@Adonaidamedina) June 19, 2022

Otra usuaria de Twitter, que se identifica como Esther Leonor sugiere a Abinader cambiar de discurso y, en términos ofensivos, tacha al jefe de estado de ser un presunto «payaso libanés».

Me gustaría preguntarte Abinader si es que tu te esta volviendote loco por que mínimo tu creencia es que los dominicanos no generan debe de buscarte otro discurso por este exhibe que no tiene capacidad y hasta la burla que tiene a pueblo y te ve como un payaso libanés pic.twitter.com/S5fvm8WIvm — ESTHER LEONOR (@ESTHERLEONOR3) June 20, 2022

Otro usuario de Twitter, Aquiles Roa, también criticó a Abinader y dijo porqué:

Claro que Abinader no querrá que miremos para atrás cuando el Metro funcionaba a la perfección, y ahora es un desastre. pic.twitter.com/ijujsuIDWp — AquilesRoa (@jroa84043825) June 19, 2022

Dominicanos, Abinader en reelección te pide: #NoMirePaTra y tiene razón, si el pueblo mira para atrás sabrá que el presente es para las élites. El pobre ahora no come, no duerme y está pasando más trabajo que un forro de catre! pic.twitter.com/AP7XTLsZrr — CATALINA HENRIQUEZ T (@catalinahquez) June 19, 2022

De su lado, el abogado Jacobo Colón le dice lo siguiente a Luis Abinader:

¡Hay toño! Si miro hacia atrás veré a Rudolf Guiliani en una conferencia diciendo cómo se acababa con la criminalidad; también recordaría la promesa de que a los 2 años la migración haitiana se reduciría en un 80%, ¡Y vería a Ito y su formula! Con razón no quiere que mire «Patra» — Jacobo Colón. (@jacobocolon1) June 19, 2022

Luis Abinader no quiere que miremos «Patra» pero cuando obervo que en mi casa gastaba todas las semanas 5,000 pesos de comida y ahora gasto 9,000, ¿No debo mirar hacia atrás? Creo que si. — Jacobo Colón. (@jacobocolon1) June 19, 2022

El desarrollo de los acontecimientos sugiere que el grito de guerra de Abinader le ha dado a la oposición, a todos los niveles, armas poderosas para combatirlos.

Sin embargo, la esperanza del presidente reeleccionista es que los perremeístas «tomen las calles», quizás como lo hicieron de manera exitosa en el 2020.

Posiblemente, ante las reacciones favorables a la oposición, quizás los estrategas del «cambio», deberían comenzar a revisar sus tácticas y consignas.