Por Carlos Rodríguez

En el escenario político actual, donde los enfrentamientos verbales son moneda corriente, el ex presidente Danilo Medina se erige como un bastión del respeto y la caballerosidad. Donde se ve compelido Al responder a las provocaciones lanzadas por el Presidente Luis Abinader, el Respetuoso Medina declaró: “Si vamos a un debate, no me quedará otro camino que humillarlo, y a un presidente en ejercicio, no se le puede humillar.” Esta afirmación resuena como un ejemplo de los valores que conculcó Juan Bosch promovió en su obra de vida y sus obras literarias , resaltando la importancia de la responsabilidad en el liderazgo.

En su célebre novela “La Mañosa”, Bosch retrata la lucha entre la integridad y la ambición desmedida, destacando la responsabilidad que recae sobre aquellos que ocupan posiciones de poder. Al igual que los personajes de Bosch, Medina ha impuesto un código de honor que guía su actuar político. Su respuesta no es un llamado a la humillación, sino una invitación a ser sensato o crear un diálogo respetuoso, donde las diferencias se aborden desde la firmeza y la dignidad para que no termine humillando .

Comparando el legado de la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM), resulta evidente que las obras ejecutadas durante el mandato de Medina han dejado una huella imborrable en el desarrollo de toda la República Dominicana . En esta narrativa, el respeto y la responsabilidad se convierten en herramientas fundamentales para avanzar, a diferencia de los intentos de descalificar al adversario a través de ataques personales. El legado de Medina en obras públicas es un testimonio de su compromiso y seriedad, cuyo impacto sigue vigente frente a las promesas y picazos aún por cumplir de la administración actual.

La política debe ser un espacio de debate sincero y respetuoso, con miras a mejorar la vida de la ciudadanía dominicana . En este sentido, la figura de Danilo Medina se ilumina como un ejemplo de liderazgo que, lejos de la humillación, busca construir sobre los valores del respeto y la responsabilidad ante la nación. En última instancia, su ejemplo se erige como un faro que guía a futuros líderes a optar por la grandeza de la política por encima del ego y la descalificación la comparación y la competencia entre gobiernos . No se puede ni pensar 💭