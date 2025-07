Leonel atribuye déficit financiero en SENASA a uso clientelista, exige auditoría

Por Omar Liriano

Santo Domingo, R.D. — El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se pronunció este sábado sobre la situación del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y consideró que la institución debe ser objeto de una auditoría para garantizar claridad en su manejo financiero. “Estoy de acuerdo con que haya auditoría con todo, tiene que haber transparencia”, afirmó Fernández al ser consultado por periodistas tras participar en un acto de graduación de la Junta Central Electoral (JCE).

Cuestionado sobre la crisis financiera que afecta al SENASA, Fernández atribuyó el problema a la utilización de los programas sociales con fines electorales y clientelistas, en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población. “Lo que ha ocurrido es cuando se aborda un tema social con sentido demagógico, clientelista y electoral, se desborda y se es incapaz de resolver. Entonces eso fue lo que ocurrió, se utilizó el programa con fines electorales y clientelistas y ahora resulta que no encuentran los fondos para atenderle”, sentenció.

En otro orden, el exmandatario se refirió al programa gubernamental RD Se Mueve, orientado a mejorar la movilidad urbana, y mostró cautela sobre su efectividad. “Yo pienso que el tema de la movilidad es un sistema complejo que va a requerir medidas diversas. Yo no puedo todavía predecir qué va a ocurrir con que no se doble a la izquierda. No creo, insisto, que una sola propuesta pueda ser el poder resolver la totalidad del problema. A veces, no doblar a la izquierda por una avenida va a generar tapones por otro lado. De manera que eso por ahí no lo va a resolver. Pero vamos a darle la oportunidad a ver qué ocurre”, comentó.

Las declaraciones de Fernández se produjeron al término de la ceremonia de clausura del Diplomado Especializado en Administración Electoral, desarrollado por el Instituto Especializado Superior en Formación Política, Electoral y del Estado Civil (IESPEC), órgano académico de la JCE. Durante el acto, Fernández, acompañado del presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y del miembro titular Samir Rafael Chami Isa, entregó certificados a 50 miembros de la Fuerza del Pueblo, quienes formaron parte de un grupo de 200 participantes de diversas organizaciones políticas.

Este diplomado, de nueve semanas de duración, abordó temas clave como Fundamentos del Derecho Constitucional, Sistema Electoral Dominicano, Administración Electoral, Justicia Electoral, Partidos Políticos, Financiamiento, Ética Pública y Gestión Electoral Inclusiva. Su objetivo fue fortalecer las competencias técnicas de los cuadros políticos y aportar al desarrollo y consolidación de la democracia dominicana.