Fuente Externa

Quisqueya, San Pedro de Macorís.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este domingo 15 de febrero una jornada de juramentación de nuevos miembros en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, como parte del proceso de fortalecimiento y expansión organizativa que impulsa esa organización política en todo el país.

La actividad está pautada para las 11:00 de la mañana y se llevará a cabo en la Casa de Polonio Pierret, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, calle #34, en el referido municipio, de acuerdo con la agenda oficial dada a conocer por la Secretaría de Gestión Operativa y Eventos .

Durante el acto, el presidente Fernández tomará juramento a nuevos integrantes de la organización, en un encuentro que reunirá a dirigentes, simpatizantes y miembros de la dirección política local y provincial, consolidando así la presencia territorial del partido Fuerza del Pueblo (FP) en la región Este.

Esta juramentación forma parte del seguimiento a la intensa agenda de crecimiento que viene desarrollando la organización en las distintas provincias del país. La semana pasada, el presidente Fernández agotó una amplia jornada de tres días en Santiago, donde sostuvo encuentros sectoriales con representantes empresariales, profesionales y comunitarios, además de encabezar importantes actos de integración política.

En esa provincia del Cibao, el líder de la FP también juramentó a destacados dirigentes provenientes de diferentes organizaciones políticas, entre ellos autoridades electas y exfuncionarios electos, así como dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), reafirmando la consolidación y expansión del partido Fuerza del Pueblo (FP) a nivel nacional.