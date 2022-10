Lizamavel Collado: el rostro de la innovación en la Fuerza del Pueblo

Por José Pérez Cuevas

Aunque tiene militancia política desde hace más de dos décadas, cuando conversa sobre innovación política y financiera sus propuestas incluyen a todos: empresarios, políticos, educadores, jóvenes y mujeres del país.

Es Lizamavel Collado de Fernández, una administradora de empresas y desarrolladora inmobiliaria, que, por su experiencia en el sector público, tiene un amplio expertise en políticas presupuestarias y en innovación financiera. Mencionar su nombre ya es sinónimo de innovación.

Liza, como la conocen, es miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), y corre actualmente como una de las candidatas mejor formadas y acreditadas para ser electa el próximo martes 25, como una de las 20 mujeres que serán incorporadas a la Dirección Política (DP), de la organización que lidera el expresidente Leonel Fernández.

“Quiero ir a la Dirección Política de mi partido – manifiesta- para demostrar que las mujeres merecemos mayores espacios de representación, para seguir contribuyendo con nuestras ideas, trabajos y aportes, para seguir aportando a la política dominicana”.

Profundamente enfocada en el tema de la innovación, Collado aspira a ascender al organismo ejecutivo del partido verde, “para asumir mis responsabilidades y tareas políticas desde una perspectiva acorde con los nuevos tiempos, proyectando sobre mi trabajo todo lo que he aprendido y aquello sobre lo que es mi pasión y me he especializado”.

Gerente administrativa y financiera del grupo “Fernández y Collado”, que combina una oficina de abogados con una empresa de desarrollo de proyectos inmobiliarios, “La política cobra mucho más propósito y sentido cuando se comparte con la actividad empresarial”, afirma Collado.

Catedrática universitaria, está casada con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Víctor Fernández, abogado, y quien, al igual que ella, es miembro de la Dirección Central de ese partido político. Tiene dos hijas, Ana Isabel y Victoria, la primera estudiante de Economía y la menor aún en el bachillerato. “Mis hijas son mi principal tesoro y activo. Ahí he puesto todo”, dice con una emoción que le transforma el rostro.

Innovar para la gente.

Para esta dirigente de la Fuerza de Pueblo el crecimiento económico no basta para lograr mayores niveles de bienestar para la población de menores ingresos, por lo que los gobiernos están abocados a fomentar la innovación para el desarrollo.

“La innovación es el nuevo estadio del conocimiento, porque en sociedades sobrecomunicadas como las nuestras solo se progresa si somos capaces de innovar, de ver las cosas desde el prisma del cambio y del aporte de soluciones”, dice Collado, al tiempo que explica la necesidad de que el Estado dominicano fomente, invierta y patrocine políticas de innovación.

Sostiene que hace algunos años se hablaba de la importancia de estimular la investigación y el desarrollo (I+D). “Pero hoy no es posible alcanzar el desarrollo si en todos los ámbitos humanos, sociales y económicos, no se apuesta a la innovación, a pensar distinto, para hacer nuevas y mejores cosas”, apunta la también vicesecretaria de la Secretaría Nacional de Conocimiento, Innovación y Productividad de la FP.

Innovar en política, para innovar en todo.

Lizamavel (Liza) -como se siente cómoda con que le llamen-, se formó como administradora de empresas, ha estudiado políticas públicas, gestión presupuestaria, programación macroeconómica, pero en los últimos dos años se ha dedicado a asesorías en materia de innovación política y financiera, expertise que aplica a sus tareas y compromiso de formación política.

“Decidí ir más allá de aplicar mis conocimientos y mi entusiasmo por la innovación a la organización política, y en especial a la materia electoral, porque la innovación en materia económica, especialmente en el ámbito financiero, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países emergentes como el nuestro”, sostiene, al tiempo que abunda sobre el “círculo virtuoso” que genera la innovación.

Para Collado, desde buscar nuevas formas de bancarización y financiamiento de negocios, hasta mejorar la educación y generar mayores fuentes de trabajo de calidad, pasa por la adopción de fomento de la innovación. “Innovar es ampliar los horizontes y posibilidades de todo aquello sobre lo que recae”, dice con una fuerte convicción.

“Yo voy más lejos – dice la dirigente de la FP- la banca pública, el Reservas, el Banco de Exportaciones y el mismo Banco Agrícola, deben contribuir a crear una banca para la innovación, porque esta es transversal, atraviesa, está o debe estar presente en todas las actividades productivas de cualquier nación”.

Para Collado, la política dominicana tiene que montarse sobre las nuevas tendencias del conocimiento, de la tecnología y de las nuevas formas de participación, para que la gente se sienta cada día más y mejor representados, y siga viendo en el quehacer partidario la mejor forma de contribuir al desarrollo del país y a la paz social.

“Desde mis 19 años entendí que, como mujer, como profesional, emprendedora y desarrolladora, debía complementar esas actividades con mi participación en la actividad política y el servicio público, porque se contribuye al país de manera más integral, pues se tiene más conocimiento y conciencia de las necesidades de las comunidades”, arguye.

Aunque reconoce que la militancia política exige e impone sacrificios a las mujeres, se siente satisfecha con su crecimiento, primero en el Partido de la Liberación Dominicana y luego en la Fuerza del Pueblo. “Comencé desde abajo, como una simple militante, y con mucha dedicación y entusiasmo he ido creciendo, formándome, madurando políticamente y me siento en condiciones de asumir las exigentes funciones de ser miembro de la Dirección Política de mi partido. Por eso aspiro, para seguir aportando, para seguir trabajando, y para hacer de la innovación un compromiso de todos los que queremos trabajar por un país mejor”.