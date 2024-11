Luis Flores impugnará elecciones de ASODORE por excluirlo como miembro

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – Para un resort en Punta Cana se fueron un grupo de regidores a celebrar el “6to Congreso de la Asociación Dominicana de Regidores”, y desde ya, el expresidente presidente de esa entidad en la Región Ozama y actual regidor por la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Flores, ha advertido que impugnará las elecciones por excluirle como miembro.

Flores inició su comentario saludando a los presentes y recordando a su excolega y extinto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abel Matos, de quien está seguro “si Abel estuviera aquí estuviera exaltado en su asiento”.

El regidor fue narrando el contexto de lo ocurrido recientemente, en donde se habló de “una actividad” de la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), en donde se enviaron algunas invitaciones al presidente del Concejo de Regidores, Miguel Fortuna, quien al parecer le había mentido a Luis Flores con el asunto.

Ya ustedes saben..

Flores que no es baúl de nadie…

Se la dejó caer a Fortuna durante su intervención en la sesión celebrada a principio de noviembre. “El presidente me dijo que le había llegado una invitación, pero, resulta ser presidente que yo llamé y sí llegaron varias invitaciones para que usted la repartiera equitativamente”, reclamó Luis a Miguel.

Dentro de las cosas que le molestaron a Luis Flores, no fue el hecho de que lo excluyeran del viaje para el resort según explicó, sino, el hecho de que las invitaciones que no se repartieran de manera equitativa, y que, además, no se trataba de cualquier actividad, sino, una en la que se elegirían a las autoridades de ASODORE, y, por tanto, tenía el derecho de votar.

De igual manera, Flores aprovechó la oportunidad para criticar la forma en como se ha estado manejando ASODORE, e incluso, deploró el hecho de que se realizara el Congreso en un resort, afirmando que este tipo de actividad siempre se realizaba en la sede principal en Santo Domingo.