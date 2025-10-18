Maduro declara dos días feriados por la canonización de los primeros santos venezolanos

Por Cinthia Polanco

Caracas. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó los días domingo 19 y lunes 20 de octubre como “días de júbilo nacional no laborables” en todo el país, con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia católica.

Durante un acto transmitido por el canal estatal, Maduro firmó el Decreto N.º 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.933 del 17 de octubre de 2025, donde establece que ambos días serán no laborables para los sectores público y privado, a fin de permitir que el pueblo venezolano participe de las celebraciones religiosas y espirituales vinculadas a este acontecimiento histórico.

“Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico después de 77 años: la canonización de nuestro doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, la familia, la vida y la paz”, expresó el mandatario.

El decreto exceptúa de la medida a las actividades que no pueden interrumpirse, como los servicios esenciales, la banca pública y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que continuarán operando bajo normas especiales.

La canonización de José Gregorio Hernández, conocido como “el médico de los pobres”, y de la religiosa Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, se celebrará este domingo 19 de octubre en el Vaticano, presidida por el papa Francisco.

Maduro calificó la jornada como un momento de “encuentro espiritual y esperanza” para todo el país y exhortó a los venezolanos a “salir a celebrar en oración” la santificación de las dos figuras más queridas de la fe nacional.