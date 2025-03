Fuente Externa

Luego de depositar una ofrenda floral en la estatua monumental de José Francisco Peña que se levanta en el Paseo de la Historia de Santo Domingo Este, el dirigente político y exalcalde Manuel Jiménez aseguró que el líder histórico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es autor de gran parte de las libertades y la estabilidad democrática que hoy imperan en República Dominicana.

Acompañado del secretario general del PRM en el municipio, Rafael Vásquez García; el fiscal nacional del partido, don Tony Rodríguez; el diputado oficialista Yancarlos Simanca Ferreras; la regidora Yehimy Núñez; la líder comunitaria Ángela Tejada; y otros altos dirigentes municipales del oficialismo, Manuel Jiménez explicó que recordar el ejemplo de Peña Gómez es la única garantía de las actuales generaciones para evitar el regreso de las circunstancias y violaciones de derecho contra las que luchó el líder que hoy cumpliría 88 años.

“Estas estructuras que hemos levantado en lo que hoy se denomina el Paseo de la Historia es para asegurarnos de que no se olviden, de que el pueblo no lo olvide. No son lujos los que hay aquí; son huellas que deben ser imborrables. Depende de nosotros mantener vivo su recuerdo y, sobre todo, su ejemplo”, dijo Jiménez, antes de inclinarse y colocar una flor blanca a los pies de la estatua monumental del doctor José Francisco Peña Gómez.

A los actos de homenaje también asistieron los dirigentes Héctor Garibaldi, Roberto Neris Martínez, Aníbal Arias, el exdiputado Bienvenido Ortiz, la ex regidora Rosa Güilamo, Ovelys Moreno, Angelo Liriano, Junior Santana, Francisco Gutierrez; entre otros.

Estatua a Peña Gómez

La estatua dedicada a José Francisco Peña Gómez se encuentra en el Paseo de la Historia creado por la gestión del alcalde Manuel Jiménez, en la avenida coronel Rafael Tomás Fernández Dominguez. Es autoría del joven escultor Yussep García. Fue inaugurada el 6 de marzo del 2023, con la presencia de familiares del líder político y compañeros de lucha como Milagros Ortiz Bosch. Está al lado de otra pieza monumental dedicada a Martín Torrijos, expresidente de Panamá y amigo personal de Peña Gómez.