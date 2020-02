Manuel Jiménez: Un dominicano sobresaliente

Por Danilo Cruz Pichardo

Cantantes de diferentes géneros musicales hay montones en cada país. Por ejemplo: ¿En República Dominicana cuántos intérpretes hay? Cientos, posiblemente miles. Los que no abundan son los compositores, mucho menos los buenos compositores, los que han escrito melodías que hacen famosos y famosas a quienes las interpretan.

Y la mayoría de los compositores dominicanos se especializan en un género musical determinado, pues se cuentan con los dedos de una mano los que incursionan, de forma simultánea, en balada, merengue, salsa, etc. Dentro de esos pocos está Manuel Jiménez, quien ha puesto su talento al servicio de decenas de intérpretes nacionales y extranjeros, algunos de ellos de reconocimiento y proyección mundial.

Ahí descansa el gran éxito de Manuel Jiménez. Y para alcanzar éxito en una carrera, en este caso en la musical, se requiere no sólo de talento sino de la dedicación, esfuerzo y muchas horas de trabajo. Una vez se logra la proyección, por la autoría y calidad de las hermosas estrofas escritas, vienen entonces los reconocimientos y la fama.

¿Cuál ha sido su secreto? A veces una persona es talentosa, pero no es dedicada y disciplinada en su área. En ocasiones es lo inverso: Muy dedicada y disciplinada, pero carece del talento. Ocurre que en Manuel Jiménez se conjugan ambas cualidades. Demasiado dedicado (trabajador incansable) y talentoso, por lo que no puede fallar en las actividades a las que se ha dedicado.

¿Cuáles son esas actividades? Originalmente el arte y la música y posteriormente la política, en cuya transición también ha alcanzado el éxito, por su carisma, por su humildad, por tener buena imagen pública, por el empleo de un discurso pedagógico y que inspira confianza y por su enorme capacidad de trabajo.

Me he detenido a observar las cualidades que adornan a este hombre público y me atrevo a calificarlo de ser un fenómeno político. Sólo un fenómeno político está en capacidad de ganar las elecciones del año 2016, como en efecto ganó la carrera por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través del minoritario Frente Amplio. Ganó y ganó ampliamente. El PLD usó fuerzas militares para sustraer las urnas, secuestrarlas y devolverlas varios días después con resultados alterados.

Conozco a un gerente de una entidad bancaria, simpatizante a la sazón del PLD, quien fue a sufragar junto a siete personas más y todas votaron por Manuel Jiménez. La mayoría de los peledeístas de Santo Domingo Este votaron en el 2016 por Manuel Jiménez, pero también sufragaron a favor del cantante, compositor y político la mayoría de los simpatizantes del PRM y de las distintas fuerzas políticas del municipio.

(El PLD impuso al Cañero y la historia no se ha hecho esperar: Un verdadero desastre y Santo Domingo Este ha retrocedido en todos los órdenes).

Sólo un ciego, un prejuiciado o apasionado político no reconoce las cualidades excepcionales de Manuel Jiménez. Al observar su exitosa trayectoria artística, su producción legislativa, su humildad, sus relaciones humanas, su discurso y su incomparable capacidad de trabajo, me lleva a la conclusión de que se trata de un dominicano sobresaliente.