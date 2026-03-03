Más de 500 estudiantes de Medicina participan en ceremonia de salida a internado

Fuente externa

El auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, sirvió de escenario para la ceremonia de salida al internado organizada por la Escuela de Medicina, en la que participaron más de 500 estudiantes de esa carrera, que han sido asignados en distintos centros de salud.

La actividad fue presidida por los doctores Wilson Mejía, vicerrector Docente; Zelandia Matos, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS); José Peralta, director de la Escuela de Medicina, y por coordinadores de distintas cátedras de esa unidad académica.

Las palabras de bienvenida a la ceremonia estuvieron a cargo del doctor Carlos Pellerano coordinador del internado rotativo, quien orientó a los nuevos internos sobre el comportamiento que deben exhibir en los lugares en que presten servicio.

“El internado exige puntualidad, disciplina, responsabilidad y sobre todo ética. El comportamiento dentro de los hospitales debe estar alineado con las normativas institucionales, respecto al personal de salud, a los pacientes y a sus familiares. Recuerden siempre que detrás de cada historia clínica hay una persona con temores, esperanza y familia”, expresó el galeno.

En iguales términos se expresó el director de la Escuela de Medicina, el doctor José Peralta, al pronunciar su discurso ante los asistentes a la actividad, en el que señaló que la entrada al internado no representa solo un cambio de nivel académico, sino una transición profunda, en el que los estudiantes comienzan a asumir responsabilidad directa frente a los pacientes.

“El internado rotatorio no sólo evalúa conocimiento, forma carácter. Aquí aprenderán que la medicina no se ejerce sólo con la mente, sino también con el corazón. Aprenderán que detrás de cada historia clínica hay una historia humana. Que cada paciente es un universo de esperanza, miedo y dignidad”.

La vicedecana FCS también tuvo palabras de motivación para los estudiantes, a quienes exhortó a actuar con responsabilidad, ética y humanismo, aprovechando al máximo las 52 semanas que permanecerán en el internado.

Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo del doctor Mejía, quien al igual que sus antecesores, instó a los futuros profesionales de la medicina a conducirse de forma ética y transparente, y poner el alto el nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Al cierre de la ceremonia, los asistentes a la actividad tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia titulada “El lente micro y macro de la profesión”, dictada por el doctor Rafael De Oleo Montero.