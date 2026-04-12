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Concluyó de manera exitosa este sábado la Conferencia del Poder Judicial 2026, una experiencia inmersiva que durante tres días consecutivos concentró a 68 destacados expositores de 25 países, y en la que participaron más de 6,000 personas.

En el encuentro, realizado en la Cuidad Judicial Santo Domingo Este, se efectuaron 34 conversatorios, 28 paneles y nueve conferencias magistrales, las cuales fueron categorizados en distintas temáticas: Optimización del Proceso Penal, Conversaciones Relevantes, Reformas Estructurales, Mejores Prácticas del Sistema Judicial Estadounidense, Justicia Abierta y el Bootcamp Innovación para la Justicia.

El acto inaugural del magno evento contó con la participación del presidente Luis Abinader, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina; así como legisladores, la comunidad jurídica, empresarios, las academias y otros sectores de la sociedad.

Durante la jornada, también se contó con visitas guiadas y espacios para entender el sistema judicial desde la perspectiva ciudadana, dirigida a diferentes sectores, como grupos vulnerables, personas con capacidades especiales, y donde hubo una destacada participación de las academias (profesorado y estudiantado).

De igual manera, experiencias formativas, audiencias y demostraciones en vivo para acelerar la tramitación de casos, promover el uso de salidas alternas, fortalecer la gestión judicial y mejorar la confianza pública en la justicia penal. Asimismo, los asistentes participaron en clases del método del caso para aprender derecho desde la jurisprudencia.

También se realizaron diálogos en profundidad entre expertos, autoridades y actores del sistema para reflexionar sobre los desafíos de la justicia; y se dedicó un espacio para reformas estructurales, innovación judicial y cooperación institucional para construir el futuro del sistema de justicia.

El espacio dedicado al Programa de Optimización del Proceso Penal fue orientado a consolidar y proyectar las iniciativas mediante experiencias formativas, audiencias y demostraciones en vivo. Allí los asistentes conocieron la acelerar la tramitación de casos, la promoción de os acuerdos en materia penal, El fortalecimiento de la gestión judicial y el aumento de la confianza pública en la justicia penal, donde se mostraron las herramientas y prácticas que impactan directamente en la eficiencia del sistema.