Mecánico retirado nuevo ganador de los 50 millones del Megachance de Loteka

Por Sarah Hernández

Santo Domingo, D.N.- Loteka entregó 50 millones de pesos y una Jeepeta Tahoe 2020, al Señor Francisco Rafael Natera Lugo, ganador de la primera categoría de premios del Megachance.

El Sr. Natera, mecánico retirado, realizó la jugada ganadora viernes 17 de julio del 2020 a las 11:17 a.m. en la agencia 3500, ubicada en el Hipermercado Jumbo de la Provincia de San Pedro de Macorís.

El Sr. Natera contó que al enterarse de que fue ganador “sintió una sorpresa bien grande, y no lo creía”. Dijo que al ver la pantalla en la agencia “no sabe cómo no se cayó ahí mismo”. En medio de una gran sonrisa, Natera narra que su emoción fue tan grande que no podía ni hablar. Comentó que es fiel jugador del Megachance desde que salió el juego, ganando en varias ocasiones desde 100 pesos hasta 5,000 pesos.

Respecto a sus planes con el premio ganado, dijo lo siguiente: “Hasta ahora mi propósito es ayudar a mis hijos y reparar mi casa”. El Sr. Natera exhortó a las personas a jugar Megachance; “pero que lo jueguen diario, que eso da cuarto, y mucho”

Aleida Urraca, de 41 años, fue la representante de ventas que atendió al ganador de los 50 millones. Esta recibió medio millón de pesos por la venta de la jugada ganadora. Aleida nos comenta que “se siente muy feliz y contenta, y sobre todo bien agradecida con Dios por la bendición de haber sido la agente ganadora”. Cuenta que aún no había culminado su casa, pero que con su premio ahora va a lograr ese sueño.

El Sr. Carlos Montás, Director Ejecutivo del Grupo Loteka, informó que el MegaChance es el Juego que más millones ha repartido entre los jugadores en la Republica Dominicana en menos tiempo.

Dijo que “desde que empezó La Repartidera del MegaChance el 1ro de agosto del 2018, el MegaChance de Loteka ha entregado más de 1,200 millones de pesos en premios”.

Aclaró que “Mas de 591 millones corresponden al millón de pesos diario de La Repartidera, 200 millones a premios correspondientes a la primera categoría y más de 400 millones a los premios de la segunda, tercera y cuarta categoría de premios del MegaChance.

El Megachance es un fabuloso juego que oferta cuatro categorías de premios diarios al módico precio de 20 pesos por jugada. En su primera categoría premia con RD$50 millones y una jeepeta Tahoe cero kilómetros; en la segunda categoría, premia con $500,000 pesos; en la tercera con $5,000 pesos y en la cuarta con $100 pesos.

“Toda jugada del Megachance también participan gratuitamente en La Repartidera, a fin de optar por más de un millón de pesos diario en premios de mil pesos”, puntualizó finalmente el Sr. Montás.

El Hotel Holiday Inn fue el escenario en el cual, bajo la modalidad de transmisión en vivo, se realizó dicha entrega de premios, a fin de cumplir con los protocolos que aconsejan los expertos y las autoridades, a fin de contener la expansión de la pandemia.