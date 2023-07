Melvin Pilarte declina de sus aspiraciones a Diputado PRM

Santo Domingo Este.-Melvin Pilarte ha enviado un comunicado a Ciudad Oriental, la decisión por la cual declina de sus aspiraciones a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM ) de la circunscripción 1 del municipio de SDE.

» Cuando tomé la decisión de trabajar por la candidatura a diputado del PRM por la circunscripción 1 del municipio de SDE, no lo hice guiado por mezquinos deseos de aspiraciones individuales, sino por la firme convicción de servir desde otros espacios a los mejores intereses de mi partido, mi circunscripción, mi municipio, y mi país. Siempre he sido un hombre de principios, disciplinado, leal y dedicado a mi partido, a mis compañeros y a toda la sociedad. Esos valores son para mi innegociables.»

He tenido la fortuna de no transitar por este difícil camino solo, me ha acompañado mi familia y un valioso equipo de hombres y mujeres que abrazaron esta causa y la hicieron suya, poniendo todo el empeño y esfuerzo para llevarnos a ocupar los primeros lugares en la preferencia del electorado en nuestra circunscripción.

Hoy quiero anunciar, que hago una pausa en mis aspiraciones a la diputación porque lo principal para el PRM y el país es que contribuyamos sin descanso al éxito del proyecto de reelección de nuestro presidente Luis Abinader para las elecciones de mayo del 2024, consolidando esa victoria lograremos fortalecer el cambio y hacer realidad los anhelos de cada dominicano y dominicana de tener un mejor país.

Hago esta pausa, sin embargo no causaremos jamás en luchar por buscar las soluciones a los problemas que afectan a la circunscripción 1 y al municipio de SDE. Estaremos atentos y presentes en cada escenario defendiendo sus mejores causas.

Quiero extenderle las gracias a todos los que me apoyaron sin reservas ni condiciones, les estaré eternamente agradecido. Sepan que la reelección demanda del concurso de mis modestos esfuerzos y donde esté siempre podrán contar conmigo.

En los próximos días les comunicaré qué funciones desempeñare en el venidero

proceso