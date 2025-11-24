MEP advierte a la JCE sobre campaña electoral a destiempo disfrazada de protesta social

Fuente externa

Como un acto de provocación y una alteración injustificada a la tranquilidad del pueblo dominicano, calificó el coordinador nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), Rafael (Fiquito) Vásquez, el llamado de la Fuerza del Pueblo (FP) a realizar una marcha para reclamar supuestas “demandas sociales”.

Vásquez afirmó que dicho partido opositor busca notoriedad mediante una actividad abiertamente ilegal, utilizando el disfraz de reclamos sociales para iniciar una campaña electoral a destiempo, en franca violación a la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Recordó que la Junta Central Electoral (JCE) se rige estrictamente por el calendario electoral y que el período d campaña interna inicia el primer domingo de julio de 2027, por lo que cualquier actividad de naturaleza proselitista realizada antes de ese plazo constituye una

infracción.

En ese sentido, el dirigente peñagomista hizo un llamado formal a la JCE para que tome cartas en el asunto. “Ya pasó la época en que cada organización actuaba sin control. Hoy existe un sistema de seguridad jurídica y de respeto a las normativas, que deben cumplirse con rigurosidad. El órgano encargado de garantizar el

cumplimiento de la ley es la Junta Central Electoral”, la cual jugará su rol, puntualizó.

Asimismo, advirtió que el país no está dispuesto a tolerar subterfugios políticos disfrazados de protestas sociales en contravención de la Constitución y las leyes electorales. Señaló que el propósito real de la marcha es realizar proselitismo anticipado, buscando generar un impacto político mediante reclamos reivindicativos diseñados por Leonel Fernández y su círculo cercano.

Vásquez cuestionó además el uso de la figura de un exvicepresidente de la República para anunciar la convocatoria, amparándose en la presunta existencia de una “situación crítica”. Calificó estas declaraciones, atribuidas a Rafael Alburquerque, como un espejismo destinado a confundir a la población. “Estas acciones irresponsables podrían afectar la estabilidad social y económica de uno de los países más estables del continente y con el crecimiento más sostenido de la región”, afirmó.

El MEP denunció que la estrategia de sembrar miedo en la población, el comercio y el sector empresarial no prosperará, ya que las fuerzas vivas del país apuestan por mantener la paz y la estabilidad de la nación.

Finalmente, durante la décimo novena reunión ordinaria del Movimiento Electoral Peñagomista, celebrada con la participación de delegaciones de diversas provincias, Rafael Vásquez destacó el empeño del gobierno del presidente Luis Abinader en garantizar un clima de libertad, orden y progreso, ofreciendo soluciones reales a las necesidades nacionales sin recurrir al desorden, la confrontación o la manipulación política. Calificó la convocatoria opositora como una acción insensata, demagógica y politiquera, cuyo único propósito es obtener

provecho electoral en violación a la ley.