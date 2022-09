Miguel Vargas: “Profundo deterioro del sistema educativo evidencia incapacidad del gobierno para gestionar sector”

Fuente Comunicaciones PRD.

Santo Domingo.- El preocupante menoscabo en el sistema educativo dominicano durante el actual gobierno es un contrasentido ante la cuantiosa inversión dedicada a tan importante sector de la vida nacional.

Así lo advirtió el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, al participar este fin de semana en el encuentro nacional de dirigentes del Frente y Corriente Magisterial Salomé Ureña de esa organización.

Vargas sancionó allí que “el profundo deterioro del sistema educativo estos dos años es una bofetada a la inversión realizada y evidencia la incapacidad del gobierno para gestionar ese sector”.

En el evento, el presidente del Frente Magisterial, José Jara, declaró que para el inicio de este nuevo año escolar 2022-2023 persisten las mismas deficiencias de siempre en el orden educativo nacional.

Citó como ejemplo que 300 mil nuevos alumnos de la educación preuniversitaria emigraron al sector público, en su inmensa mayoría de los pequeños colegios quebrados (1,500) durante la pandemia, y que para ellos no hay cupo.

En ese sentido, Vargas Maldonado precisó que la crítica problemática quedó evidenciada en un informe de los directores de distritos de los centros educativos de las 18 regionales del país que describe la situación general de los planteles, a propósito de iniciarse en la próxima semana el año escolar.

“El 64% de las escuelas (4,480) no cuenta con aulas suficientes para albergar a la población estudiantil y un 10% de los planteles no recibe el desayuno escolar, mientras que la calidad de éste en un 78% es ‘regular’ y mala”, destacó.

También afirmó que “un dato revelador de la incapacidad gubernamental para gerenciar el sistema es que el 23% de las escuelas está entre malas y pésimas condiciones”.

Agregó que el 57% de los planteles no cuenta con el personal docente que requiere, lo que queda confirmado por la información publicada recientemente de que el sistema educativo nacional necesita la contratación de 12,000 docentes.

Reiteró que el Ministerio de Educación recibió unos RD$400 mil millones para invertirlos, “y nosotros vimos un gran despilfarro de recursos en lo que fueron enseñanzas virtuales donde programitas que no tenían ni siquiera dos empleados generaban ingresos de 300 y 400 millones de pesos”.

“En resumen, este es el cuadro que tenemos. Un gobierno que no entiende el impacto de esta situación en los niveles de pobreza de las familias más vulnerables, que la educación es una prioridad para el pueblo dominicano, no comprende que sin educación no puede haber desarrollo”, expresó.

PRD propone soluciones a través de plan de emergencia

“Ahora que el gobierno pone en evidencia graves lagunas en el inicio del nuevo año escolar, el trabajo del Frente Magisterial es fundamental para que el PRD presente al país soluciones estratégicas para que nuestro modelo educativo no colapse en manos de la improvisación que caracteriza a la actual gestión”, afirmó Vargas.

En ese orden, propuso al gobierno la inmediata ejecución de un plan de emergencia educativa para salvar el próximo año escolar y superar la actual crisis del sistema docente dominicano.

Dicho plan debería tener cinco ejes fundamentales: usar el registro de elegibles para nombrar a los profesores y profesoras necesarios para ocupar las plazas que están vacantes; convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación para la reparación y la nueva construcción de aulas y colegios; usar locales alquilados y habilitados para la docencia donde sean necesarios; compra urgente por parte del Ministerio de Educación de material escolar como pupitres, mesas, pizarrones, etcétera, y fortalecer el programa de desayuno y almuerzo escolar, así como el de Tanda Extendida.

“Creemos que una actuación rápida y decidida con estas líneas de trabajo por parte del Gobierno puede lograr evitar la pérdida de un año escolar para cientos de miles de estudiantes”, enfatizó.

Agradece esfuerzo de los maestros perredeístas

El presidente del PRD aprovechó la ocasión para agradecer y reconocer la disposición al trabajo político de los profesores del partido.

“Ver a los maestros perredeístas firmes, dando lo mejor de sí para que el PRD continúe avanzando, consolida mi compromiso con todos ustedes”, expresó Vargas, al tiempo que resaltó la poderosa vida gremial de estos compañeros dentro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Recordó que el doctor José Francisco Peña Gómez siempre visualizó a la clase magisterial perredeísta como el mejor instrumento para difundir el mensaje y la línea política del partido entre su militancia.

“A lo largo del tiempo, nuestro partido ha mostrado su compromiso con la educación como el único camino para el progreso de la nación. El PRD es el promotor de la Ley General de Educación que consigna, entre otras cosas, la inversión del 4% del PIB, además de que hemos sido pieza clave para la implementación del Plan Decenal, en sus dos versiones, que crearon las condiciones para que la escuela dominicana pudiera expandirse”, puntualizó.

Más sobre el encuentro

El acto contó, además, con la participación de los dirigentes: Peggy Cabral, Junior Santos, Francelin Almonte, Bernardo Arroyo, Alejandro Paulino, Bertilia Fernández, Tomás Rondón, Rosa Duncan, Edwardo Cuello, Manolo Mateo, Santa Mambrú, Hilario Jáquez, Lidia de Padua, José Fabio Durán, Fidel Núñez, José Manuel Quezada, entre otros.