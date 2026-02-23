Miles participan en marcha por la soberanía nacional y los derechos del pueblo

SANTO DOMINGO, R. D. Miles de personas marcharon este domingo por diferentes sectores del Distrito Nacional en la Marcha por el rescate de la soberanía nacional y los derechos sociales, económicos, políticos, y culturales del pueblo dominicano, convocada por seis organizaciones de izquierda.

La marcha fue organizada por el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Movimiento Caamañista (MC), Fuerza de la Revolución (FR), Partido Patria Para Todos/as (PPT) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID). Además, fue asumida por el Movimiento de Izquierda Unida (MIU), el Frente Amplio, Gentío por el Cambio Político y Social, entre otros espacios políticos.

También participaron representantes de la Coordinadora Nacional Popular (CNP), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (Cudem), la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, Articulación Nacional Campesina (ANC) y de comunidades afectadas por las operaciones de la minera Barrick Gold.

La actividad partió de la emblemática Plaza La Trinitaria, donde desde tempranas horas de la mañana centenares de activistas se fueron concentrando enarbolaban banderas y pancartas demandando la salida de los militares y aeronaves de Estados Unidos de los aeropuertos del país, así como la libertad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, secuestrados por tropas estadounidenses desde el pasado 03 de enero.

De igual manera, demandaron del gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) respeto a la soberanía nacional y a la Constitución dominicana, mancillada con la presencia de militares de Estados Unidos y la entrega de nuestros recursos naturales, por lo que definieron a la administración perremeísta como la “más lacaya de la historia dominicana”.

Lanzando consignas como “Fuera yanquis del país y del Caribe”, “Libertad para Maduro y Cilia”, “El Caribe zona de paz”, “Fuera la Barrick Gold”, animados con música de contenido social, las y los participantes recorrieron las calles Josefa Brea, Francisco Henríquez y Carvajal, Jacinto de la Concha, José Reyes, hasta llegar a la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño en la calle El Conde, donde se escuchó la proclama de las seis organizaciones de izquierda y el poeta Ernesto Vantroi declamó un poema.

Al paso por las calles de Villa Francisca, San Carlos, Ciudad Colonial, residentes en estos sectores expresaban su apoyo a las organizaciones participantes y a las demandas planteadas por los grupos de izquierda y populares.

Exigen libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Previo al recorrido, Fernando Hernández, vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano (MPD), en representación de las organizaciones de izquierda convocantes, ratificaron el derecho de los pueblos a su autodeterminación y preservar su soberanía, respetar el derecho de las naciones de decidir sus destinos, sin imposiciones imperiales.

Las organizaciones revolucionarias, el Movimiento Caamañista, Fuerza de la Revolución, Patria para Todos y Todas, Referente de la Izquierda Dominicana, Partido Comunista del Trabajo y el Movimiento Popular Dominicano, participamos en esta caminata por la soberanía de los pueblos y para ratificar nuestra condena a la política criminal y neofascista del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos y naciones soberanas que han elegido un camino independiente.

“Rechazamos el cobarde bombardeo contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro Moro y su compañera de vida Cilia Flores, acciones de piratería que violan todos los cánones legales del derecho internacional y la autodeterminación de las Naciones”, expresó Hernández.

Además, condenaron el bloqueo y embargo petrolero impuesto por el imperio norteamericano contra la Revolución Cubana.

Abinader es un servil

El vocero de las organizaciones de izquierda afirmó que, “hoy los fundadores y mártires de la República Dominicana, Los Restauradores, los héroes de La Barranquita, Los Gavilleros, Caamaño y sus combatientes de la Guerra de Abril, los movimientos de las resistencias, lloran de indignación por la política servil, lacaya y de entrega de la soberanía nacional por parte del presidente Abinader (PRM) al gobierno de los Estados Unidos. Se ha puesto de rodillas y pretendiendo convertirnos en una colonia del poder extranjero”.

Reiteraron que el gobierno dominicano se coloca de espaldas a la Constitución del país, viola el principio de autodeterminación de los pueblos y rompe con los postulados de no inmiscuirse, de no injerencia, en los asuntos internos de las naciones.

En la Plazoleta La Trinitaria también hablaron, Héctor Turbí, por la Coordinadora Nacional Popular, Lidia Ovalle, del Movimiento de Izquierda Unida (MIU), Félix Capellán de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Cibao, Heros Pérez, de Articulación Nacional Campesina, y Yuli Javier, representante de las comunidades afectadas por la Barrick Gold y Nicolle Román declamó un poema de Pablo Neruda.