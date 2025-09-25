Moca FC vence a la OYM en la Caribbean Cup 2025

Por Jose Luis Paulino Reyes

SANTIAGO. – El Moca FC alcanzó una valiosa victoria 1-2 sobre la Universidad OYM en la tercera jornada del Grupo A de la Concacaf Caribbean Cup 2025, celebrada en el estadio Cibao de Santiago.

El delantero Yohan Parra abrió el marcador al minuto 31, tras una gran jugada individual con varios regates, enviando el balón al fondo de la red para el 0-1 de los aurinegros.

La respuesta de la OYM llegó rápidamente con Isaac Báez igualó el encuentro al minuto 33, poniendo el 1-1 en el marcador.

En la segunda mitad, los mocanos retomaron el control. Al minuto 55, Gustavo Ascona sacó un potente disparo dentro del área que se convirtió en el gol del triunfo (1-2) para los dirigidos por el argentino Jorge Alfonso.

El conjunto aurinegro tendrá su último compromiso de la fase de grupos de la Concacaf Caribbean Cup 2025 el próximo martes 30 de septiembre en el Estadio Moca 85, a las 8:00 de la noche.