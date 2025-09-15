Por Jose Luis

MOCA.– Con un duelo vibrante del Grupo A, continua la Concacaf Caribbean Cup 2025, cuando el Central FC reciba al Moca FC en el Estadio Hasely Crawford de Puerto España, Trinidad y Tobago.

El conjunto aurinegro partirá este domingo rumbo a tierras trinitenses, donde realizará su sesión de entrenamiento el lunes 15 de septiembre, para luego afrontar el compromiso el martes 16 a las 8:00 de la noche, en lo que será su segundo encuentro del certamen regional.

Durante un encuentro con jugadores, cuerpo técnico y directivos, el entrenador Jorge Alfonso expresó su total confianza en cada miembro del plantel para encarar este reto internacional que representa una pieza clave en las aspiraciones del club.

De igual forma, el presidente Don Esteban Ferreira, en representación del Comité Ejecutivo, destacó el sacrificio y compromiso que día tras día se realiza para mantener a Moca FC como una institución de primer nivel.

El choque tendrá un sabor especial al ser el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, que llegan con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla.

Central FC viene de igualar 2-2 como visitante frente al SV Robinhood, mientras que los mocanos cayeron 2-0 en casa ante Mount Pleasant FA en la jornada inaugural.

Históricamente, Moca FC mantiene un invicto ante equipos de Trinidad y Tobago, con tres victorias en igual número de partidos. Sin embargo, atraviesa una racha adversa de cinco encuentros sin ganar en la Caribbean Cup (1 empate y 4 derrotas), la más prolongada para un club dominicano en la historia de la competición.