Monitoreando las aspiraciones para RD en 2026

Por Juan López

Al finalizar el pasado año, publicamos dos reflexiones: “Balance socio-económico y político RD de 2025”, el 28 de diciembre de 2025, la cual contiene el “balance de los 16 principales acontecimientos socio-económicos y políticos” que, en ese año, impactaron la cotidianidad del pueblo dominicano, con esta conclusión:

“La síntesis de los 16 casos (citados) nos permiten afirmar que el balance socio-económicos y políticos arroja resultados negativos para la RD, en el 2025, como consecuencia de fallidas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader y porque la sociedad no pudo satisfacer las principales expectativas creada por la costosísima publicidad gubernamental.”

Publicamos la segunda reflexión, el 1ro.-enero-2025: “Nuestros 12 deseos para RD en 2026”, con esta introducción:

«Asumimos la tradición (española) como “símbolo de buena suerte el comer 12 uvas, a la medianoche del 31 de diciembre del viejo año (2025), para pedir 12 deseos de prosperidad y buena suerte para los próximos 12 meses del Nuevo Año”. Por lo tanto, presentamos nuestros principales 12 buenos deseos para la República Dominicana (RD) durante este 2026…”

Ahora, monitoreando la situación de esos 12 buenos deseos para RD, al cumplirse el primer trimestre del año (enero-marzo 2026), encontramos estos resultados: a) El primer deseo se está materializando: “…continuemos disfrutando de paz social, libertades y respetando los derechos humanos.”

Ubicamos tres deseos en vía de realizaciones: El 10, relacionado con ejecutorias de la Junta Central Electoral, el 11 sobre la precampaña y las actividades de los partidos PRM, FP y PLD. También el 12, “que la comunidad internacional (ONU, OEA, CARICOM, UE, EE.UU, FMI, BID, etc.) deje de “amagar” y actúe con determinación ante la grave crisis socio-económica y política que sufre Haití.”

Deseos sin materializarse:

Para el primer trimestre, de nuestras aspiraciones para 2026, 8 siguen sin materializarse. Las principales responsabilidades de su falta de ejecutorias corresponden al gobierno del PRM-Abinader. Veamos sus respectivas síntesis:

“2.- Que mejoren en cantidad y calidad los servicios públicos de salud y de agua potable. Que superemos el caos en el transporte, haya menos muertos y heridos por accidentes”

“3.- Que mejore la calidad de la educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sustituya los paros y suspensiones de docencia por diálogos y concertaciones para resolver problemas en las escuelas públicas.”

“4.- Que el Congreso Nacional no siga funcionando como “sello gomígrafo” del Poder Ejecutivo, que asuma sus funciones de legislar y fiscalizar a favor de los mejores intereses de la Patria: a) Colocando un stop al festival de préstamos. b) Aprobando importantes proyectos de leyes pendientes, entre ellos los códigos Laboral, de Agua y de la Seguridad Social.”

“5.- Que la planificación y capacidad de los funcionarios y técnicos del sistema eléctrico se imponga para superar los odiosos y frecuentes apagones, las pérdidas de energía y el dispendio de miles de millones de pesos del erario.”

“6.- Que el presidente Abinader y su gabinete implementen buenas prácticas gubernamentales para mejorar la calidad del gasto: a) Deteniendo el populismo-clientelista de las pensiones solidarias ilegales. b) Reduciendo los gastos corrientes. C) Incrementando la inversión en obras de infraestructuras públicas necesarias. d) Disminuyendo la abultada burocracia, eliminando empleos públicos improductivos e innecesarios.”

“7.- Que el gobierno cumpla con sus promesas: a) Enfrentando con transparencia la corrupción y la impunidad los 276 expedientes de supuestos actos de corrupción que depositó la DIGEIG ante el Ministerio Público. b) Se llegue hasta las últimas consecuencias contra la supuesta corrupción en los ministerios de Educación, de Agricultura, INTRANT, INABIE, INEFI, OGTIP y la gigantesca estafa del SENASA.”

“8.- Que la reforma de la Policía Nacional contribuya con una real y efectiva seguridad ciudadana: a) Enfrentando la delincuencia social y el tráfico de drogas en nuestros barrios. b) Evitando la muerte de ciudadanos en supuestos “intercambios de disparos”. c) Contribuyendo con la reducción de la violencia de género y los feminicidios.”

“9.- Que el Ministerio Público actúe con imparcialidad, respetando el debido proceso y en tiempo prudente con los diferentes casos de supuestas corrupción, sean del actual gobierno o de anteriores.”

En este primer monitoreo tenemos resultados negativos, principalmente, por la indiferencia, improvisaciones e incapacidad del gobierno del PRM-Abinader para cumplir con sus funciones institucionales y satisfacer las expectativas creadas, cumpliendo con sus deberes de producir las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano.

Ojalá que el resultado del próximo monitoreo (abril-junio 2026) se pueda presentar un resultado positivo en realizaciones de los 12 deseos para la RD, 2026. ¡El pueblo lo merece!