Movimiento Electoral Peñagomista llama a respaldar las propuestas del presidente Abinader en la ONU

El presidente del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), Rafael Fiquito Vásquez, calificó como una propuesta responsable y patriótica los planteamientos presentados por el presidente Luis Abinader durante la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Vásquez hizo un llamado a los principales líderes políticos del país a respaldar la posición del mandatario dominicano frente a la crisis haitiana, al destacar que: “La única salida es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y que abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos”.

El dirigente político saludo la propuesta MSS (Mision de Apoyo de Seguridad Nacional) impulsada por Panamá y Estados Unidos que busca crear una nueva fuerza contra las pandillas, al igual que naciones como Kenia, Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, así como con el respaldo económico de Estados Unidos, Canadá y otros países, la República Dominicana también debe asumir con firmeza una postura unificada frente a la situación de Haití. En ese sentido, subrayó la necesidad de dejar de lado las diferencias partidarias y asumir una posición común y responsable, conscientes de la carga que representa para la nación dominicana la crisis del vecino país, donde más del 80 % de su capital, Puerto Príncipe, está bajo control de bandas criminales.

Asimismo, Vásquez señaló que ha llegado el momento de romper con el sectarismo político y reconocer que la postura del presidente Abinader en materia de política internacional ha sido firme, responsable y patriótica. Agregó que quienes no lo reconocen o guardan silencio actúan de manera irresponsable y le hacen un flaco servicio al país.

“El Movimiento Electoral Peñagomista llama a todos los sectores organizados a respaldar la resolución propuesta por Panamá y Estados Unidos”, manifestó Vásquez, al destacar que Abinader ha sido coherente en advertir que la crisis multidimensional de Haití constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad de la República Dominicana y de toda la región.

Finalmente, Fiquito Vásquez pidió a la sociedad dominicana apoyar la posición expresada por el presidente Abinader, quien, ante los 193 Estados miembros de la ONU, aseguró que la República Dominicana levanta su voz para sembrar esperanza y movilizar la acción internacional.