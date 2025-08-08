“Ni plancha de zinc ni aumento: policías pensionados dicen ‘ya está bueno’”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo, RD.– Policías pensionados y retirados, agrupados en la Asociación de Veteranos Retirados de la Policía Nacional, (ASOVEREPODI), saldrán este lunes 11 a las calles porque —según ellos— el gobierno los ha dejado a la buena de Dios.

La caminata arrancará desde la Hermandad de Pensionados (calle John F. Kennedy esquina Leopoldo Navarro) y hará dos paradas técnicas: primero frente al Ministerio de Hacienda y luego en el Palacio Nacional.

El coronel José Ramón Polanco dijo que la movilización será a la 1:00 de la tarde, y el vocero, primer teniente retirado Juan Pablo Jaques, explicó que la principal exigencia es que se cumpla la Ley 590-16, que ordena que cada vez que se sube el salario a un policía activo, el pensionado debe recibir el 80% de ese aumento.

“El presidente ha subido en más de tres ocasiones el sueldo a los policías activos, de 10 mil a 20 mil pesos, y a nosotros nada de nada”, disparó Jaques.

La lista de reclamos es larga:

Pago de indemnizaciones a las viudas de policías.

Compensación para los retirados forzosos, como el caso insólito del agente que fue obligado a empujar un carrito de supermercado para la esposa de un general… y lo sacaron de la institución sin un peso.

Devolver el dinero que les descontaron para supuestas viviendas que nunca llegaron , ni una plancha de zinc y de las que nadie sabe dónde fue a parar ese dinero.

También piden la puesta en marcha del Seguro Máximo, porque muchos pensionados están enfermos, postrados en cama, sin acceso a una atención médica digna.

Recuerdan que Luis Abinader, en campaña, prometió llevar el salario de policías activos y pensionados a 500 dólares como mínimo.

Video en el que el presidente Luis Abinader Habla

“Estamos desesperados. La calamidad que estamos viviendo es terrible”, dicen.

Entre las quejas hubo un espacio para el agradecimiento: mencionaron al general de la reserva Hilario González, al general Aquino y al general Castro Ureña, a quienes consideran aliados de la causa.

El mensaje final fue directo para el viceministro de Hacienda, Delvi de los Santos:

“Entréguenos las indemnizaciones de 2024 y 2025. Ya está bueno de esperar.”

Y mientras el gobierno decide si les hace caso o no, los viejos guardianes de la ley esos mismos que un día se jugaron la vida en las calles, ahora marchan para defenderse del olvido.