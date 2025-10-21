¿Nobel de la Paz?

Por Freddy González

Violentando la decisión expresa de Alfred Nobel, de nacionalidad sueca, inventor de la dinamita y creador de los llamados Premios Nobel, quien dejó establecido en su testamento a cuáles personas o instituciones se debía conceder dichos galardones, el Comité Sueco encargado de seleccionar los galardonados otorgó el de la Paz en este año (2025), a una persona sin ningún mérito para recibirlo.

Instituidos en 1901, esos premios debían ser entregados según su creador: «A la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz».

Pero ¿Cuál ha sido el papel desempeñado en los últimos años por la Señora María Corina Machado en favor de La Paz, para merecer tal galardón?

¿Qué ha hecho la señora Machado por la paz en su país, la región y el resto del mundo?

¿Cuándo se ha pronunciado contra las agresiones y exterminios que se llevan a cabo en lugares como Palestina?

¿Cuándo ha dicho una sola palabra contra la política expansionista de la administración Trump de querer convertir al Canadá en un estado de la Unión y ocupar Manus militaris la isla de Groenlandia?

¿Qué ha dicho la señora Machado sobre la presencia militar y amenazas de incursión amañada del ejército estadounidense contra su país?

Nunca la he oído referirse al criminal bloqueo económico y financiero que, por más de seis décadas, 13 administraciones yanquis, han impuesto contra la República y el pueblo de Cuba

No ha dicho ni hecho nada.

Muy por el contrario, se ha convertido en un ente de perturbación y sedición contra su propio país desde la época del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

Es una partidaria frenética y abierta de la agresión e invasión estadounidense a su propia nación, pisoteando el capítulo 3 literal e de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que establece: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado.

«Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales».

Y para no dejar ninguna duda del escarnio, el ultraje y la vergüenza que significa su nominación a la memoria y al testamento del creador de dicho galardón, están sus palabras cuando al dirigirse al genocida primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu expresó: «Aprecio de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra y los logros de Israel», refiriéndose obviamente al exterminio llevado a cabo por el Sionismo contra el pueblo Gazati.

Lo felicitó por una acción que en dos años ha dejado una estela de 70 mil muertos, (98% en la población civil), de los cuales 20 mil son niños menores de 10 años, 12 mil mujeres, 14 mil desaparecidos.

Además, 170 mil heridos, 18 mil niños huérfanos y el 90% de todos hospitales, escuelas, edificios públicos y privados destruidos; mientras todos los países del mundo se levantan contra el exterminio y genocidio cometido en Gaza por el Sionismo, ella lo felicita.

Mientras tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Derechos humanos lo reclaman para procesarlo por crímenes de lesa humanidad, la señora Machado galardonada por su defensa a «la Paz Mundial” y los «derechos humanos», lo absuelve en el tribunal de sus afectos y los exhorta a seguir por el camino del aniquilamiento total del pueblo palestino.

Hay que ser demasiada cara dura para con ese prontuario aceptar un Nobel de la Paz, a no ser, que estemos hablando de la del cementerio, donde todos descansan en paz