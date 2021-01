Partidarios de Trump irrumpen en el Capitolio de EE.UU. y logran detener la sesión sobre la victoria de Biden (VIDEOS)

Fuente: RT

Los partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, rompieron este miércoles la barricada protectora alrededor del Capitolio durante la reunión del Congreso para contar los votos electorales que convertirían oficialmente al demócrata Joe Biden en el próximo presidente.

Cuando el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, abrió la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington, D.C., los manifestantes que se encontraban afuera irrumpieron los alrededores de la sede legislativa, presionando contra la Policía que sostenía la cerca perimetral.

Posteriormente, los participantes de la protestas lograron ingresar al edificio en medio de enfrentamientos con los agentes.

“Los manifestantes están avanzando hacia los escalones del Capitolio. Algunos intentaron escalar las estructuras de construcción y han sido abordados por la Policía. Quieren entrar en el edificio”, escribió en Twitter una reportera del Washington Post.

La Policía del Capitolio de EE.UU. está evacuando algunos edificios de las oficinas del Congreso debido a la presencia de miles de manifestantes.

Previamente, varios legisladores republicanos dijeron que se opondrían a certificar los resultados de las elecciones de media docena de estados donde Trump ha alegado fraude e irregularidades.

No obstante, minutos antes de la apertura de la sesión conjunta del Congreso, Pence dijo que no creía tener la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales, como algunos esperaban que hiciera.

Los desmanes han provocado que el Congreso entre en un receso del debate del Colegio Electoral. Mientras tanto, se ha reportado que el vicepresidente de EE.UU. fue evacuado del Capitolio por el Servicio Secreto a través de túneles subterráneos.

Además, se ha pedido a la gente que se encuentra en el interior que se refugie en el lugar mientras la Policía trabaja para despejar el edificio. Asimismo, un mensaje de audio suena en la estructura indicando: “manténgase alejado de las ventanas y puertas”.

