Periodista y comunicador Tyrone Dotel: «El éxito de un evento, depende de un buen maestro de ceremonias»

Santo Domingo, R.D. El reconocido periodista, locutor, productor de televisión y comunicador Tyrone Dotel, afirmó que el éxito de un evento tiene mucho que ver con la elección de un buen maestro de ceremonias, debido a que dicho profesional, es el responsable de que cada a aspecto de la actividad, fluya con gracia y profesionalidad.

«Para lograr mantener el control del evento, un buen maestro de ceremonias siempre se familiariza con el contenido de la actividad, los oradores y el cronograma. Esto le permite presentar a los participantes de manera efectiva y mantener el flujo de la ceremonia. Es decir, es el hilo conductor que une cada aspecto del evento”, explicó Dotel, quien también es talento de televisión.

Una afirmación que es fruto de su destacado trabajo en dicha área, en los últimos años, lo que ha dado como resultado, que numerosas empresas e instituciones estatales, requieran sus servicios.

«En ese mismo tenor, además de lucir la vestimenta adecuada, excelente cultura general y una perfecta dicción y entonación, un buen maestro de ceremonias también tiene la capacidad para adaptarse a situaciones inesperadas, garantizando así, que cada momento del evento sea dinámico y emocionante», continuó explicando Dotel.

Y es que, el experto entiende que organizar un acto público es un proceso muy complejo, donde siempre existe la posibilidad de que ocurran imprevistos.

«Un buen maestro de ceremonias siempre está dispuesto a ayudar. El organizador del acto o del evento agradecerá que, en lugar de quejarte y mostrarte contrariado, propongas soluciones, elimines gravedad a los problemas, y aceptes de buen grado responsabilidades que exceden lo que estrictamente exige tu función», afirmó el profesional.

Otro aspecto que el respetado comunicador también entiende es vital, para que la actividad fluya de la manera esperada y exitosa, tiene que ver con el sentido común.

«El profesional se asegura de que el programa del acto se vaya cumpliendo según el horario previsto y sin retrasos. Para lograrlo siempre conversa, de manera previa, con todos los participantes y les recuerda que deben atenerse estrictamente al tiempo que se les ha asignado. Además, ayuda a combatir el cansancio creando en el público expectación y deseos de seguir prestando atención», detalló.

Por último, Dotel explicó que un maestro de ceremonias profesional sabe que su misión no es opacar a los invitados que debe presentar, sino realzarlos a ellos y al acto completo.

«Aunque sus cualidades como comunicador se lo permitan, resiste la tentación de ser el protagonista y en vez de ello, pone sus dotes al servicio de los demás», finalizó