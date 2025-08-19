Periodistas venezolanos galardonados repudian acciones de EE.UU. contra Venezuela

TeleSUR

Un grupo de periodistas y comunicadores sociales de Venezuela, distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, emitieron un comunicado para expresar su rechazo a lo que consideran agresiones del Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

En su declaración, los firmantes manifestaron su rechazo a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Asimismo condenaron explícitamente las acusaciones realizadas por la fiscal general del Gobierno estadounidense, Pam Bondi, así como las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump.

Los periodistas argumentaron que las acciones de Trump contra diversos países han puesto en peligro la paz mundial y, en el caso de Venezuela, amenazan la tranquilidad no solo del país sino de todo el continente americano, al pretender desconocer las decisiones del pueblo venezolano, expresadas en 31 procesos electorales a lo largo de 26 años, cuya transparencia, según señalan, es reconocida internacionalmente.

Los firmantes del documento enfatizaron su compromiso con la defensa de la verdad de Venezuela, un país que, según su visión, lucha y trabaja por su derecho a decidir su propio destino, en línea con el legado de sus libertadores. Hicieron un llamado a todos los profesionales, gremios y movimientos sociales a pronunciarse en favor de la tranquilidad, la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

Instaron a condenar lo que describen como infamias proferidas contra el presidente Nicolás Maduro, así como a rechazar el fascismo, el terrorismo y el narcotráfico. Los firmantes de la carta concluyeron asumiendo el compromiso de defender la soberanía nacional, impedir la apropiación de las riquezas naturales del país y proteger la recuperación económica que, según destacan, se evidencia en 17 trimestres de crecimiento consecutivo, respaldados por cifras y pronósticos de diversos organismos nacionales e internacionales