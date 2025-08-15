PGASE acusa a hombre por fraude eléctrico de más de RD$18 millones

Fuente externa

Santo Domingo.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) depositó ante un tribunal de Barahona una acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de un hombre procesado por cometer un fraude eléctrico de más de RD$18 millones.

Leonel Emilio Novas de León, propietario de un inmueble donde se detectó una conexión ilegal, dejó de pagar la suma de RD$18,188,241.91 en perjuicio de EdeSur Dominicana, S.A. y el Estado dominicano.

La PGASE Regional Sur depositó ante el Juzgado de la Instrucción de la provincia Barahona la instancia en la cual acusa a Novas de León de cometer un atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico.

El procesado es propietario de una propiedad privada ubicada en la calle Principal, del sector El Manantial, comunidad Santa Elena, provincia Barahona, donde se identificó la existencia de una conexión directa a 151V, con un consumo de L1= 87AMP y L2= 86AMP, utilizando breakers – wifi para desconectar la carga de forma remota.

A través de este ilícito, el acusado sustrajo la cantidad de 1,892,745 KWH de energía, así como 1,577.65 KW de potencia, con un valor monetario que asciende a los RD$18,188,241.91, establecido en la tasación realizada por la distribuidora y revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

La actuación realizada por el infractor constituye una franca violación a la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, en sus artículos 124-2, 124-3, 125, literal C; 125-2, literal A, numeral 3, y 125-2, literal B, numeral 4, destaca un comunicado de la PGASE.