Piratas y Cubs vencen por palizas a Rockies y a Oakland

Por: León Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO, RD.-.En el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas de Pittsburgh y los Cubs de Chicago, se llevaron por palizas a los Rokies de Colorado y Atléticos de Oakland respectivamente.

Los Piratas le pegaron pelas en carreraje a Okland con su triunfo 14 carreras por 3, mientras que los Cubs hicieron lo propio 10 vueltas por 1 sobre los Atléticos, en tanto que los Bravos de Atlanta derrotaron por blanqueada 2-0 a los Padres de San Diego. Asimismo, los Rancheros de Texas blanqueron 4-0 a Kansas City.

En otros resultados de la jornada de Grandes Ligas del lunes 17 de abril, Cerveceros 7 Marineros 3

Angeles 4, Medias Rojas de Boston 4

Marlins de Miami 4 Gigantes de San Francisco 3

Rojos de Cincinnati 8 Tampa Bay 1

Diamondbacks de Arizona 6, Cardenales de San Luís 3

Astros de Houston 9, Blue Jays de Toronto 2

Los partidos que enfrentarían a los Guardianes y Tigres de Detroit; Phillies de Philadelphia y Medias Blancas de Chicago, fueron pospuestos.

JUEGOS HOY MARTES 18 DE ABRIL 2023

Gigantes de San Francisco Vs Marlins de Miami

Guardianes de Cleveland Vs Tigres de Detroit

Tampa Bay Rays Vs Rojos de Cincinnati

Angelinos de los Angeles Vs Yankees de Nueva York

Orioles de Baltimore Vs Nacionales de Wasington

Mellizos de Minnesota Vs Medias Rojas de Boston

Philadelphia Phillies Vs Chicago White Sox

Rancheros de Texas Vs Kansas City

Diamondbacis de Arizona Vs Cardenales de San Luis

Blue Jays de Toronto Vs Astros de Houston

Piratas de Pittsburgh Vs Rockies de Colorado

Cerveceros de Milwaukee Vs Marineros de Seattle

Cubus de Chicago Vs Atléticos de Oakland

Bravos de Atlanta Vs Padres de San Diego

Mets de New York Vs Dodgers de los Angeles