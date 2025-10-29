“PLD se activa: homenajes a Juan Bosch este 1.º de noviembre”

Fuente externa

SANTO DOMINGO, RD.-En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se preparan para participar en los actos de homenaje a su líder histórico, Profesor Juan Bosch, en el 24 aniversario de su fallecimiento.

Mediante circular, el Secretario General del PLD, Johnny Pujols, invita a sus miembros, militantes y dirigentes a participar de los actos preparados para la ocasión.

“El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) invita con profundo respeto y alto sentido de gratitud a toda su militancia, dirigentes, simpatizantes y amigos del Partido, a participar en la Misa conmemorativa por el 24 aniversario del fallecimiento del Profesor Juan Bosch, nuestro fundador, guía y líder eterno.”, se expresa en la circular.

Al igual que en la ciudad capital, los Comités Municipal, Provincial de La Vega y provincias vecinas se preparan para la tradicional ofrenda floral al Profesor Juan Bosch en su mausoleo en el Cementerio Ornamental de esa demarcación.

La Comisión de Conmemoraciones y Celebraciones, que organiza las actividades confirma que la Misa en la ciudad capital se oficiará en la Parroquia San Antonio de Padua, próximo a la Casa Nacional del PLD en el sector Gascue a partir de las 9:00 de la mañana del sábado 1ro. de noviembre.

El mismo sábado a las 10:00 de la mañana se programó la ofrenda floral en el mausoleo del Profesor Juan Bosch, ubicado en el Cementerio Ornamental de la ciudad de La Vega.

“El Profesor Juan Bosch no sólo fundó un partido político; fundó una escuela de pensamiento, una causa moral y un compromiso histórico con la decencia en la política. Su ejemplo continúa iluminando el camino de quienes creemos en un país más justo, más digno y más humano. Estemos juntos, reafirmando el compromiso con su legado, su obra y los ideales que dieron origen al PLD, en un acto de lealtad y de amor al maestro que dedicó su vida a enseñar que la política es servicio, no privilegio”, se expresa en la circular enviada a los organismos peledeístas en todo el país y las seccionales en el exterior, para que también programen sus actividades conmemorativas.