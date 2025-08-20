Fuente Externa

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en consulta pública la propuesta de modificación a la Resolución núm. 790-2022, que establece el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, que tiene como objetivo optimizar el proceso de regularización parcelaria, simplificando sus condiciones y requisitos.

La modificación busca también agilizar los trámites y fortalecer la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario, ampliar su alcance y permitir una resolución más ágil de los casos que no presenten conflictos de Derechos.

El secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, informó que la iniciativa se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, que faculta a la SCJ para dictar los reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones de dicha ley.

La propuesta reglamentaria preserva el deslinde como figura contradictoria (derecho que tiene una persona demandada de oponerse o contradecir lo que la parte demandante afirma en su demanda) y de excepción (herramienta legal que usa el demandado para detener, modificar o anular la acción legal del demandante) para casos con características de litigiosidad que requieran la intervención de los tribunales.

Las modificaciones planteadas abarcan los artículos 5, 8 y 9 del reglamento vigente, redefiniendo las condiciones esenciales de la regularización parcelaria y consolidando los aspectos que deberán ser verificados por las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales y los Registros de Títulos al ejercer sus funciones calificadoras.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley núm. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, se convoca a la presente consulta pública, permitiendo a ciudadanos, abogados, profesionales vinculados y entidades interesadas remitir observaciones y comentarios sobre la propuesta.

Con esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia reafirma su compromiso con la mejora continua de la Jurisdicción Inmobiliaria y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia de propiedad inmobiliaria en la República Dominicana.

Las personas interesadas en participar en esta consulta pública pueden enviar sus consideraciones y comentarios al correo electrónico: [email protected] a partir del martes 19 de agosto de 2025 hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.

Para información adicional, pueden comunicarse a la Secretaría General de la Suprema