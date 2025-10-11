Plinio De Oleo’ presidente de Solidaridad Internacional saluda elección de Machado como Premio Nobel de la Paz

Por Rafael A. Polanco P.

Santo Domingo, República Dominicana. – El diplomático y periodista doctor Plinio De Oleo, presidente de la Junta Directiva de Solidaridad Internacional (SI) saludó la elección de la líder política opositora venezolana María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz 2025.

Al tiempo de definirla como «una de las nuestras», De Oleo recordó que la organización que preside recomendó a Machado y al presidente norteamericano Donald J. Trump como candidatos a ser nominados para el galardón.

La nominación fue canalizada a través de una misiva firmada por De Oleo y Steve Lebrun, vicepresidente-tesorero de Solidaridad Internacional, con los curriculums anexos de ambos meritorios nominados remitida vía de Don Jorge F. Ruiz F., Delegado de la entidad en Granada, España, Unión Europea.

La correspondencia decía: «Estimado hermano Jorge: La Junta Directiva de Solidaridad Internacional Inc (Sii) aprobó comisionarlo a UD en su calidad de Delegado ante la Unión Europea para enviar una recomendación nuestra ante el Comité Noruego Alfred Nobel, en Oslo, Noruega, para lo siguiente:

«Dar a conocer nuestro firme deseo de que el Presidente de EUA señor Donald J.Trump y la líder luchadora democrática de Venezuela, Señora María Corina Machado, sean tomados en cuenta por dicho Comité para otorgarles el Premio Nobel de la Paz.

‘Tanto el Presidente Trump, como la señora Machado hacen esfuerzos por el imperio y desarrollo de la democracia y respeto a los derechos humanos, por lo que son merecedores de ese reconocimiento mundial’, precisó.

Agregó que Solidaridad Internacional ha mantenido activa participación desde Estados Unidos, República Dominicana, España, Venezuela y otros pueblos, promoviendo la solidaridad en valores democráticos, transparencia, educación, salud, tecnología, emprendimientos e inclusión social.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder política venezolana Maria Corina Machado ha sido bien acogido por sectores y personalidades que la consideran merecedora de la distinción.

El jurista y diplomático Plinio De Oleo resaltó que Solidaridad Internacional tomó en consideración la trayectoria de lucha y los méritos acumulados por la señora Machado para nominarla junto al presidente Trump a ser considerados para el premio.