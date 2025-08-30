Destacadas de CiudadOriental.comPN-MILITARES

"PN apresa a 'Machetico' por robo de medidores en Cansino Adentro"

30 agosto, 2025

Fuente externa
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresó en flagrante delito a un reconocido delincuente en el sector Cansino Adentro, cuando fue sorprendido con 15 medidores de energía eléctrica y cuatro tarjetas de medidor, presuntamente sustraídos de un residencial de la zona.

El detenido es Rony Mora de los Santos (a) Machetico, de 39 años, quien fue conducido a la sede policial por una patrulla.

Mora de los Santos fue sorprendido en la calle Camino de Cansino portando un saco que contenía los medidores eléctricos, los cuales había sustraído el pasado 29 de agosto del residencial Brisas del Río, en el referido sector.

Cabe señalar que el detenido es reincidente en este tipo de hechos delictivos, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

