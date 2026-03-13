Poder Judicial impulsa desde la Región Norte metas de digitalización y resolución de casos como parte de la implementación del Plan Justicia 2034

Por PJ

SANTIAGO. – El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, encabezó este viernes el Encuentro Regional Norte para la implementación del Plan Justicia 2034, donde se presentaron metas para fortalecer la digitalización de los servicios judiciales, aumentar la resolución de casos y consolidar una cultura institucional de trabajo en equipo.

Durante el encuentro, Molina destacó que la región norte cuenta con condiciones favorables para impulsar mejoras en el servicio judicial, entre ellas el alto nivel de capacitación del personal y el desempeño de sus tribunales.

En ese contexto, explicó que uno de los principales retos es avanzar en la digitalización de los servicios, con la meta de que el 80% de los trámites judiciales se realicen en modalidad virtual para el año 2026, lo que permitirá ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la cultura de resolución busca que 30 de cada 100 casos no penales se solucionen mediante métodos alternos de resolución de conflictos, contribuyendo a una justicia más ágil y cercana a las personas.

El magistrado Molina también destacó el desempeño de jueces y juezas de la región, quienes mantienen niveles de evaluación del 100% en desempeño, lo que calificó como una base importante para seguir impulsando las transformaciones institucionales.

“La justicia no se imparte en aislamiento; debemos trabajar como un solo equipo, un solo sistema, porque la transformación de la justicia se construye todos los días”, afirmó el juez presidente.

Resultados y metas de la Región Norte

Durante el encuentro se presentaron indicadores sobre el desempeño actual de la región y las metas proyectadas dentro del Plan Justicia 2034.

Actualmente, 7 de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, con la meta de alcanzar 9 de cada 10. Asimismo, 8 de cada 10 tribunales se encuentran al día, y el objetivo es lograr el 100% de tribunales sin mora.

En materia de justicia ágil, el 75% de las plazas estratégicas se cubre dentro del plazo establecido, con la meta de alcanzar el 95%.

En cuanto al modelo de gestión penal, 38 de cada 100 casos utilizan salidas tempranas, con la proyección de llegar a 90 de cada 100, mientras que en el ámbito digital solo 10 de cada 100 trámites se realizan actualmente en línea, cifra que se espera elevar al 80%.

Encuentro Regional

En el encuentro participaron jueces, juezas y servidores judiciales de los departamentos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata, así como autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, la comunidad jurídica, entre otras personalidades.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez Danilo Tineo, coordinador del Departamento Judicial de Santiago, quien explicó que estos encuentros regionales buscan recoger insumos territoriales para orientar la implementación del Plan Justicia 2034.

“Este espacio está diseñado para escuchar, identificar prioridades y convertir esas ideas en acciones concretas para fortalecer el servicio judicial en cada territorio”, señaló.

Previo a este encuentro se realizó una primera jornada en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, luego en la Región Este, mientras que un último encuentro está programado con los departamentos judiciales de la Región Sur.