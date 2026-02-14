Fuente Externa

El Poder Judicial inició este viernes el ciclo de Encuentros Regionales 2026 para el Distrito Nacional y Santo Domingo, un espacio de liderazgo institucional concebido para comunicar, reconocer y consolidar alianzas estratégicas en los distintos territorios del país, así como para fortalecer la legitimidad y el respaldo nacional al Plan Justicia del Futuro 2034.

Estas jornadas, encabezadas por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, tienen como propósito consolidar alianzas y definir compromisos que permitan continuar la transformación de la justicia para que se sienta en la vida cotidiana de la gente: menos traslados, menos costos, trámites más simples y decisiones más oportunas, tal como establece el Plan Justicia del Futuro 2034.

Este encuentro, del que se desarrollarán otros tres y al que asisten jueces de la SCJ, de otras jurisdicciones y miembros del Consejo del Poder Judicial, incluye al Distrito Nacional y la Ciudad Judicial de Santo Domingo, departamento este escogido por ser referente de modelo de justicia a nivel nacional.

En su discurso de apertura, el magistrado Henry Molina resaltó que el Distrito Nacional ha logrado un gran hito en materias en las que se implementó la mudanza digital (Civil, Inmobiliaria, Laboral, Contencioso-administrativa), donde el 73 % de los trámites se realizan por medio de esa herramienta tecnológica, y el 65 % ya fue implementado en la provincia Santo Domingo.

“Más de la mitad de los trámites se realizan de manera digital. Ustedes representan la jurisdicción más moderna y tecnificada. Esta jurisdicción es la prueba de que la transformación es posible y funciona”, apuntó.

En los encuentros participaron actores clave como legisladores, gobernadores, alcaldes, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, universidades, académicos, Ministerio Público, Defensa Pública, líderes comunitarios y de opinión, Ministerio de Justicia y sector empresarial, con el objetivo de compartir preocupaciones, fortalecer vínculos y consolidar relaciones institucionales. Asimismo, realizaron un recorrido para conocer las modernas instalaciones de justicia.

“Queremos que la justicia sea más accesible para las personas. Para eso necesitamos la colaboración de todos. Todo esto está plasmado en el Plan Justicia del Futuro 2034. No es un sueño imposible, es una ruta con tres destinos claros para los próximos diez años: justicia ágil, accesible y transparente”, recordó el magistrado a los participantes.

Henry Molina destacó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo es la más moderna del país, aunque aclaró que el éxito no se mide por la grandeza del edificio, sino por la calidad, rapidez y previsibilidad de las decisiones.

Durante estas jornadas, el Poder Judicial abordará ejes fundamentales bajo la premisa: “qué encontramos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos”, y hará entrega del documento Justicia del Futuro 2034, como instrumento orientador del proceso de transformación.

Asimismo, se desarrollarán mesas de cocreación de gobernanza regional, que reunirán a los mismos sectores participantes del acto institucional, permitiendo la definición de acciones específicas por territorio, enfocadas en la vinculación regional del Plan Justicia del Futuro y en la conformación de mecanismos de gobernanza territorial.

Justicia 2034 se propone obtener nueve decisiones por cada diez casos que ingresan a los tribunales y lograr el 100 % de salas al día. Asimismo, capacitar a todos los jueces, alcanzar nueve salidas tempranas de cada diez casos y que el 30 % de los litigios se resuelvan a través de la mediación.

Además, lograr que ocho de cada diez trámites se realicen de forma digital, alcanzar la satisfacción de nueve de cada diez usuarios en los trámites, responder en plazo el 100 % de las denuncias y activar en un 100 % el diálogo en los distritos.

Durante la actividad de este viernes, se realizó un recorrido guiado con los invitados por la Ciudad Judicial, con el objetivo de conocer las capacidades del servicio, las mejoras de infraestructura y el flujo de atención, conectando los compromisos del Plan 2034 con evidencia tangible del territorio.

Además, se visitó la exposición instalada en la Ciudad Judicial sobre la transformación de la justicia, que enmarca los logros del 2019 al 2025 del Poder Judicial, donde se podrá conocer qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo estas acciones impactan la vida de la gente: más acceso a la justicia, procesos más ágiles, mayor transparencia y servicios pensados en las personas. Asimismo, la visión de futuro que guía el trabajo de la justicia.

El ciclo de Encuentros Regionales contempla cuatro jornadas y permitirá llegar a la Conferencia Nacional de abril con prioridades desde los territorios, evidencia territorial y compromisos concretos para asegurar la continuidad institucional en la implementación del Plan Justicia del Futuro 2034.