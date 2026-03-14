Policía Nacional junto al Ministerio Público esclarece homicidio de ciudadano español en Esperanza, provincia Valverde.

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó que fue esclarecido el homicidio ocurrido en la comunidad Palo de Damajagua, distrito municipal de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde fue encontrado sin vida un hombre dentro de un vehículo el pasado 20 de septiembre de 2025.

Se trata del ciudadano español Antonio Jiménez López, de 78 años, cuyo cuerpo fue hallado, dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, presentando herida de bala en la cabeza.

Las investigaciones desarrolladas por agentes del DICRIM, en coordinación con el Ministerio Público, incluyeron el levantamiento de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda, allanamientos y otras diligencias técnicas que permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer la presunta participación de varias personas en el hecho.

Como resultado de las pesquisas fueron identificados y arrestados Patria Eridania Gómez Jiménez; Leonardo Cruz (a) Leo; Ángel Simeón Ramírez Tavares; Lorenzo Osoria López (a) Chato; Julio César López Michel y Jesús Ramiro Fernández (a) Ramirito, mediante órdenes judiciales emitidas por un juez competente por presunta violación a varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con asociación de malhechores y homicidio, así como disposiciones de la Ley 631-16 sobre armas.

Durante los allanamientos realizados en distintas residencias, las autoridades lograron recuperar el arma de fuego calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para cometer el homicidio. La pistola fue sometida a análisis balísticos por parte de la Policía Científica, arrojando coincidencia positiva en todas sus características individuales con un casquillo levantado por la Policía Científica en la escena del crimen