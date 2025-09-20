Por Talento Latinoamérica lleva a Guatemala el modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad que ya se desarrolla con éxito en otros cinco países de la región

Junto a sus socios Comfama de Colombia, Conapdis y el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, PNUD de República Dominicana y BID Lab

Guatemala. Por Talento Latinoamérica ha llevado su proyecto para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad a Guatemala, donde celebró un seminario organizado por el Ministerio de Trabajo del país, junto al Conadi y Acnur, para avanzar en sensibilización sobre el talento de este colectivo y que sirvió para formar a 120 profesionales de las agencias de empleo y otros agentes clave.

Esta iniciativa desarrollada por Fundación ONCE y el Laboratorio de innovación y emprendimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) trabaja desde hace cuatro años en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay para mejorar la vida de las personas con discapacidad, en colaboración con seis socios locales.

El encuentro tuvo por título ‘Seminario sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y Movilidad Humana con Enfoque de Derecho’ que preparó el Ministerio de Trabajo del país, en línea con la labor que Por Talento Latinoamérica está extendiendo en la región.

El Gobierno de Guatemala de Bernardo Arévalo se implicó en los preparativos de dos jornadas con la intervención de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel Chávez. Junto a ella, en la sesión inaugural participaron la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Natalia Guala; la jefa de Operaciones del BID en Guatemala, Lilena Martínez de Soto; la presidenta del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Guatemala, Maira Rivas; y la representante de Acnur en Guatemala, Magda Medina.

Después se celebraron dos conversatorios sobre el talento de las personas con discapacidad y su contratación laboral, en los que fueron protagonistas los socios locales de Por Talento Latinoamérica en Colombia, Costa Rica y República Dominicana, que compartieron su conocimiento a la hora de promover la inclusión de este colectivo en empresas y administraciones públicas.

Relataron su experiencia y el liderazgo en sus respectivos países Rosa María Quirós, del Ministerio de Trabajo de Costa Rica; Ana Leonor Sanabria, directora técnica del Conapdis de Costa Rica; Juan Rios, del PNUD de República Dominicana; Luisa Alzate, de Comfama de Colombia; y la responsable del Programa de Inclusión Laboral de la empresa Resco Brands, Nancy Salazar.

La segunda jornada estuvo reservada de forma específica para un taller de formación a 120 empleados de agencias de empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala a través de más de una docena de charlas lideradas por Leidy Perez, del Servicio de Empleo de Comfama en Colombia, y Luisa Alzarte, coordinadora de Por Talento en Comfama.

La coordinadora de Por Talento Latinoamérica, Edurne Álvarez de Mon, aseguró que estas dos jornadas de trabajo en Guatemala son “especialmente relevantes” porque “refuerzan” el proyecto regional que ha desarrollado en el resto de los países durante los años anteriores aplicando la “metodología común” que aplica Fundación ONCE desde hace 35 años en España y que ahora se está extendiendo a otros países de la región que se adapta al contexto local.

Álvarez de Mon destacó que Por Talento acuda a esta cita acompañado de sus socios Comfama de Colombia, PNUD República Dominicana y Conapdis de Costa Rica, lo que “demuestra la gran variedad de socios con los que trabajamos” en la región y los “aprendizajes” que Fundación ONCE ha conseguido traspasar a ellos para aplicar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus respectivos países.

Además, alabó que el “intenso taller de formación” fue impartido por técnicas de Comfama después de que “a ellas les hayamos trasladado todo nuestro saber y todo nuestro conocimiento en estos tres años” de trabajo en común para mejorar la vida de las personas con discapacidad en Colombia.

POR TALENTO

Por Talento Latinoamérica es un proyecto regional impulsado por el BID Lab y la Fundación ONCE dirigido a aumentar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en cinco países: Ecuador, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Republica Dominicana. Para ello, sensibiliza al conjunto de la sociedad y orienta a las empresas hacia la inclusión laboral de este colectivo. Con este fin, también impulsa la alianza entre actores públicos y privados mediante la constitución de un Foro de Empresas que lidere el compromiso social por la igualdad de oportunidades. Actualmente, la iniciativa con su presencia de los cinco países cuenta con más de cien compañías adheridas y comprometidas.

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones económicas, sociales y ambientales. Desde 1993, BID Lab ha aprobado más de US$2.000 millones en proyectos desplegados en 26 países de América Latina y el Caribe.

Fundación ONCE es una entidad líder a nivel mundial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Desde 1988 enfoca sus esfuerzos en actuaciones en favor de este colectivo, en ámbitos como la formación laboral, la inclusión, la accesibilidad y la cooperación con entidades públicas y privadas con intereses afines.

Además, colabora con los poderes públicos en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes específicos establecidos por la Constitución y las leyes.