El presidente Luis Abinader y Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), inauguraron este miércoles el anhelado acueducto múltiple del municipio Navarrete, provincia Santiago, con capacidad de abastecer a más de 150 mil habitantes. La inversión es de dos mil dos millones ochocientos ochenta mil ochocientos veintisiete con treinta millones de pesos (RD$2,002.880.827.30).

Arnaud afirmó que este proyecto garantiza una solución al problema de falta de agua potable que por más de dos décadas era reclamada por la comunidad. Serán beneficiadas comunidades como Navarrete, La Atravesada, Villa Nueva, Cañada Bonita, La Sierra, El Túnel y Guanábano, entre otras.

Expresó que este gobierno ha garantizado el agua potable a millones de hogares con una visión completa e integral, como nunca antes se había hecho en la República Dominicana. En el caso de Navarrete “desde el año 2004 al 2020 solamente se invirtieron cinco millones pesos, mientras que en los cinco años de esta gestión se ha invertido más de RD$2,000 millones, evidenciando con hechos y no con palabras que el presidente Abinader se está ocupando de mejorar la calidad de vida de la gente”

El director ejecutivo del INAPA detalló que el acueducto tiene como fuente el canal Ulises Francisco Espaillat, así como una capacidad de 350 litros por segundos y un depósito con capacidad de 8,000 metros cúbicos, es decir, 2.2 millones de galones y más de 50 mil metros de tuberías instaladas, lo que permitirá suplir la demanda de una población futura superior a los 150,000 habitantes.

Destacó que durante el proyecto, se instalaron las redes de distribución de los sectores El Cerro, San Miguel, Los Multis,

Duarte, El Carril y Martínez (sectores del municipio de Navarrete) y Villa Nueva (sección rural de Navarrete).

La obra contempla una estación de bombeo, cárcamo y Caseta la Atravesada, con una capacidad 530 metros cúbicos, para abastecer a Cañada Bonita, El Túnel, La Sierra y Guanábano.

Arnaud resaltó que el acueducto múltiple de Navarrete fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. “Estamos cumpliendo con la promesa de dotar a la gente de un sistema de agua potable estable con calidad, cantidad y presión”.

Esta nueva inauguración forma parte de un programa de entrega de obras que ejecuta el INAPA, el cual se extenderá durante todo el año. Durante este mes de febrero se han entregado los acueductos de Azua, Villa Altagracia y este de Navarrete.