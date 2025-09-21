Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que históricamente solo se piensa el debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.

En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las garantías del debido proceso.

“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

En la apertura del evento, que concluyó al día siguiente, intervinieron Marien Montero Beard, rectora del IES-ENMP, y Arturo de las Heras, presidente del grupo educativo CEF-Udima.

En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.

“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio de la Policía Nacional, de Santo Domingo.

Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.

“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo, sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje central”, dijo.

“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho, reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio Público garantizarlo”, explicó.

Detalló que el sistema de atención garantiza que toda víctima tenga acceso, además de medicina legal, a una atención clínica acorde a su caso específico.

“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.

Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen por un derecho violentado.